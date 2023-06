W. Kosiniak-Kamysz: nie ma zwycięstwa nad złem bez silnej pozycji Trzeciej Drogi

Jesteśmy w polityce dla zajęcia decydującego miejsca w parlamencie; nie będziemy kwiatkiem do kożucha. Nie ma zwycięstwa nad złem bez silnej pozycji Trzeciej Drogi - mówił w sobotę lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

W sobotę w Grodzisku Mazowieckim odbywa się konwencja PSL pt. "Trzecia Droga", w której biorą udział politycy Polski 2050 wraz z jej przewodniczącym Szymonem Hołownią.

Kosiniak-Kamysz powiedział, że Trzecia Droga to koalicja, która łączy tradycje z nowoczesnością. To sojusz najstarszej i najmłodszej partii w Polsce, gdzie różne historie, doświadczenia, drogi składają się na jedną, wspólną, Trzecią Drogę. "Dla nas bardzo ważne jest, aby była ona wspólna" - podkreślił.

"Trzecia Droga jest wspólną drogą dla Polski i Polaków, nie wyklucza nikogo. Ale musi rozliczyć tych, którzy do tej sytuacji doprowadzili. Celem naszym jest odsunięcie od władzy szkodników, którzy zatruli krew bratnią, podzielili, zawłaszczyli nazwy, pojęcia, wartości, wykrzywili jak zwierciadle złym" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL zaznaczył, że Trzecia Droga nie jest w polityce dla stanowisk, czy zajęcia jakiegokolwiek miejsca w parlamencie, ale dla zajęcia w nim "decydującego miejsca".

"Nie ma zwycięstwa nad złem bez silnej pozycji Trzeciej Drogi. Nie będziemy kwiatkiem do kożucha. (...) Będziemy radykalnym centrum, radykalnym w walce o sprawy polskie, o przedsiębiorców, rolników, pracowników, niepełnosprawnych, pacjentów, tych wszystkich, którzy potrzebują wsparcia. Radykalnym w swoich wartościach, radykalnym patriotyzmie i byciu w Unii Europejskiej i centrum, które rozumie że dialog. To, że rozmowa jest podstawą, że nikogo się nie wyklucza. Że rozliczenie nie będzie przez pryzmat legitymacji partyjnych, tylko przez zło, które ktoś wyrządził" - powiedział.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że trzecia droga nie jest przeciwko komukolwiek z partii demokratycznych. Jak dodał, do zwycięstwa potrzeba dwóch rzeczy: wiary i odwagi. "Wiary w to, że zmiana jest możliwa i odwagi, żeby podejmować nieoczywiste decyzje" - mówił.

"Nam nie brakuje wiary w to, że lepsza przyszłość Polski jest możliwa, jest w naszym zasięgu, po to, aby ją przekazać naszym dzieciom. Nam nie brakuje i nie zabraknie odwagi, żeby pokonać trudności. Wiary w to, że potrafimy zwyciężać i odwagi, żeby zwyciężyć. O to was prosimy, to wam dajemy i tego oczekujemy od całej polski, od was wszystkich" - zwrócił się do obecnych na sali prezes PSL.