W. Kosiniak-Kamysz: przywrócimy praworządność w prawie gospodarczym

Przedsiębiorcy mówią: dajcie nam spokój, ustabilizujcie prawo, dajcie jedną wykładnię z urzędu skarbowego. Przywrócimy praworządność w prawie gospodarczym - zapowiedział w niedzielę prezes PSL i jeden z liderów Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podczas konferencji prasowej z kandydatami Trzeciej Drogi do Sejmu i Senatu w niedzielę rano w Myślenicach (woj. małopolskie) Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że "Polska gospodarna to nasza domena". "Stawiamy na pracę, na aktywność, nie ma jazdy na gapę. PSL i Trzecia Droga, to formacje dla tych, którzy zasuwają od świtu do nocy, po to powstała Trzecia Droga" - mówił.

"Jesteśmy jedynym środowiskiem, jedyną koalicją, jedyną formacją, która jest partią polskich przedsiębiorców" - przekonywał prezes PSL.

W związku z tym wymieniał problemy i postulaty z tym związane: "dobrowolny ZUS, składka zdrowotna na starych zasadach, wypłata ubezpieczenia zdrowotnego przez ZUS od pierwszego dnia, VAT i PIT od zapłaconej faktury i - bardzo ważna rzecz - spokój w przepisach, stabilność przepisów".

"O tym mówią wszyscy przedsiębiorcy. Chaos, który został wprowadzony w ostatnich latach, trzy systemy podatkowe w jednym roku, doprowadził do klęski i do upadku" - wskazał Kosiniak-Kamysz.

Jak ocenił "potrzeby są dzisiaj nie takie, żeby dawać jakąś dotację". "Przedsiębiorcy mówią: my sobie poradzimy w wielu kwestiach, ale dajcie nam spokój, ustabilizujcie prawo, dajcie jedną wykładnię z urzędu skarbowego, a nie ciągle zmieniajcie przepisy, które uniemożliwiają nam funkcjonowanie" - wskazywał lider PSL.

"Czyli stabilność prawa i przejrzystość. Przywrócimy praworządność w prawie gospodarczym" - podkreślił.

Jednocześnie ocenił, że "nie ma innej formacji niż PSL, która jest w stanie zadbać o bezpieczeństwo żywnościowe".

"Ale jest ogromny problem. Niekontrolowany napływ owoców miękkich, zboża i innych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy doprowadził do tego, że opłacalność w rolnictwie jest niewielka, wręcz brak jest tej opłacalności. I tutaj też nie chodzi o jakieś kolejne dopłaty (...). To jest dla nas bardzo ważne. Zatrzymamy niekontrolowany napływ zboża i innych produktów z Ukrainy" - mówił Kosiniak-Kamysz.