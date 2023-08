W.Kosiniak-Kamysz (PSL) o referendum: oszustwo i kłamstwo; robią to, żeby zmanipulować wybory

Demokracja bezpośrednia w wykonaniu PiS to oszustwo i kłamstwo. Robią to, żeby zmanipulować wybory, żeby doprowadzić do tego, że będziemy znowu podzielonym społeczeństwem, żeby nie odpowiadać na pytania, które dzisiaj są naprawdę ważne - powiedział w czwartek w Sejmie prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podczas sejmowej debaty nad wnioskiem rządu o przeprowadzenie referendum Kosiniak-Kamysz powiedział, że politycy PiS "objawili się po 8 latach w szatach zwolenników demokracji bezpośredniej".

"A jak to wyglądało jak rządziliście? Ile referendów przeprowadziliście przez ostatnie 8 lat? Gdyby nie wybory nie byłoby żadnego referendum, nie byłoby żadnych pytań" - stwierdził.

Dodał, że w 2017 roku PiS odrzucił 910 tys. podpisów obywateli pod wnioskiem złożonym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego o przeprowadzenie referendum w sprawie reformy oświaty.

"Co zrobiliście w 2018 roku w Senacie, kiedy mieliście jeszcze większość? Wniosek prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta, którego popieracie ze wszystkich sił, złożyliście wniosek o odrzucenie referendum zaproponowanego przez prezydenta Dudę. Chciał zrobić referendum na stulecie odzyskania niepodległości - wyrzuciliście to do kosza" - mówił Kosiniak-Kamysz pod adresem polityków PiS.

Według niego, tak wygląda "demokracja bezpośrednia w wykonaniu PiS". "Jedno wielkie oszustwo i kłamstwo. Robią to tylko po to, żeby zmanipulować wybory, żeby doprowadzić do tego, że będziemy znowu podzielonym społeczeństwem, żeby nie odpowiadać na pytania, które dzisiaj są naprawdę ważne" - ocenił.

Według szefa PSL są pytania, które Polacy chcieliby rozstrzygnąć w referendum. Pierwszym jest: "Czy jesteś za zatrzymaniem niekontrolowanego importu zbóż i żywności z Ukrainy, które niszczą polskie rolnictwo i zagrażają polskim konsumentom?".

"Wpuściliście tysiące TIR-ów. Rolnikom każą robić zdjęcia obornika rozrzuconego na polu, a sami wpuścili tysiące TIR-ów z tzw. zbożem technicznym. Z przestępstwem" - powiedział.

Drugim pytaniem, które Kosiniak-Kamysz chciałby zadać Polakom brzmi: "Czy jesteście za wprowadzeniem dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców?". "Niszczycie polskich przedsiębiorców, podcinacie im skrzydła" - ocenił.

"Czy jesteś za zwolnieniem emerytów z podatku dochodowego i składki zdrowotnej?" - pytał dalej szef PSL. "Emeryci, doświadczeni najbardziej, odchodzą z kwitkiem z apteki, żebrzą, umierają w kolejkach do lekarza. Dzisiaj trzeba ich zwolnić z podatku dochodowego i składki zdrowotnej" - powiedział.

Dodał, że kolejnym ważnym pytaniem jest: "Czy jesteś za pełnym finansowaniem procedury in vitro z budżetu państwa?". "Zabraliście finansowanie in vitro z budżetu państwa. Zniszczyliście szansę na szczęście dla tysięcy polskich rodzin, nie oddaliście tych pieniędzy. Nie zmieniliście w tej kwestii nic, w sprawie dzietności, pogłębiliście zapaść, która jest dzisiaj w Polsce" - ocenił.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że jeżeli PiS nie przyjmie tych czterech pytań, dotyczących aktualnych spraw, to Polacy zadają inne pytanie, do którego "nie potrzeba karty referendalnej, wystarczy głos w wyborach".

"To pytanie brzmi w następujący sposób: czy jesteś za odsunięciem PiS od władzy? Jeżeli jesteś za odsunięciem PiS od władzy, to głosujesz na Trzecią Drogę" - powiedział szef PSL.