W. Kosiniak-Kamysz: silna Polska w Unii Europejskiej jest polską racją stanu

Dzisiejszą miarą patriotyzmu jest obecność Polski w UE; silna Polska w Unii Europejskiej jest polską racją stanu – powiedział dziś we Wrocławiu Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że dla PSL historia, tradycja, kultura i tożsamość narodowa mają "ogromne znaczenie". "Tradycja nie stoi w sprzeczności z nowoczesnością, nie stoi w sprzeczności z europejskością. Patriotyzm i jego dzisiejsza miara to jest obecność Polski w UE. Silna Polska w UE jest polską racją stanu" - mówił lider ludowców. Jego zdaniem, dziś "Polska został zepchnięta do oślej ławki w UE". "Trzeba to zmienić" - podkreślił.

Dodał, że Trzecia Droga postuluje poszanowanie dla tradycji i kultury polskiej. "Chodzi o niezawłaszczanie przez żadną formację symboli narodowych, ani dóbr narodowych. Historia jest wspólna, jest piękna, jest też czasem bolesna. Ma swój właściwy wymiar i musi być obiektywnie prezentowana" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Jak podkreślił, jego formacja polityczna będzie zabiegać o "szkołę wolną od polityki". "Będziemy zabiegać o to, aby w szkole uczono historii i krytycznego myślenia, uczono historii obiektywnie" - zadeklarował.

Lider ludowców mówił też o postulacie "wolnego parlamentaryzm". Za ten projekt ma odpowiadać senator Kazimierz Michał Ujazdowski - kandydat paktu senackiego w tzw. podwrocławskim obwarzanku.

"Przygotował on projekt nowoczesnego, otwartego parlamentaryzmu, który zakłada dialog społeczny i współpracę. Chcemy wprowadzić godzinę pytań do premiera na każdej sesji parlamentu. Potrzebujemy dnia referendalnego, zapytania Polaków o najważniejsze kwestie, a nie o kwestie z przeszłości. Dziś wiele poruszanych kwestii to polityka historyczna, z której próbuje się uczynić politykę jutra" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Podczas spotkania lider wrocławskiej listy Trzecie Drogi do Sejmu (okręg nr 3) poseł Jacek Protasiewicz poruszył kwestie gospodarcze zawarte w programie wyborczym Trzeciej Drogi, min. pakiet dla przedsiębiorców.