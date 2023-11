W. Kosiniak-Kamysz: trzeba odbudować wspólnotę, pojednać Polaków

Trzeba odbudować wspólnotę, pojednać Polaków, przywrócić zaufanie obywatela do państwa, szacunek dla samorządności, współpracę i porozumienie - powiedział w niedzielę w Wierzchosławicach prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Będą nam przyświecać prawda, sprawiedliwość, dobro i piękno - zapewnił.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz uczestniczy w niedzielę w Zaduszkach Witosowych w Wierzchosławicach (Małopolskie).

Jak mówił w swoim wystąpieniu, "z woli wyborców, z woli narodów" będą również jego ugrupowaniu "powierzone rządy". "Prawda, sprawiedliwość, dobro i piękno - wartości konstytucyjne, zawarte w preambule Konstytucji RP, będą nam przyświecać" - zapewnił Kosiniak-Kamysz. Jak mówił, "nie dla ambicji własnych, bynajmniej nie dla jakichkolwiek złych emocji: zemsty, czy nienawiści, ale dla przyzwoitości, dla uczciwości", żeby Polska trwała wiecznie.

"+Żywią i bronią+, +gospodarują i budują+ - to będą hasła nowych rządów, to będą nasze hasła, którym wierność dochowamy" - zapewnił lider PSL.

"Trzeba odbudować wspólnotę, trzeba pojednać Polaków, trzeba przywrócić zaufanie obywatela do państwa, szacunek dla samorządności, współpracę i porozumienie. Zbudować mosty, a zburzyć mury podziałów między Polakami. To jest wielkie zadanie, to jest wielka odpowiedzialność. Ale mamy siłę, mamy moc, mamy wiarę w to, że jesteśmy w stanie naszym dzieciom zanieść Polskę lepszą niż ją zastaliśmy" - mówił Kosiniak-Kamysz. Jak wskazał, wiąże się to z odpowiedzialnością. "Nigdzie nie można się tym zachłysnąć, nigdzie się nie można tym chełpić" - zaznaczył.