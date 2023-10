W. Kosiniak-Kamysz: Trzecią Drogę w debacie TVP będzie reprezentował Szymon Hołownia

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia będzie reprezentował Trzecią Drogę w debacie TVP - poinformował w piątek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef ludowców dodał, że on sam będzie tego dnia nieopodal Przysuchy, by - jak zaznaczył - prezes PiS Jarosław Kaczyński "czuł nasz oddech na plecach".

"Debata Wyborcza 2023" ma odbyć się w poniedziałek, 9 października, o godz. 18.30 i będzie transmitowana na antenach TVP1, TVP Info i TVP Polonia. W przesłanej PAP informacji podano, że do udziału w programie zostało zaproszonych sześć komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych. Debatę poprowadzą Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz.

Do udziału w debacie zaproszenie otrzymali: Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga: Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL, KW Nowa Lewica, KW Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N iPL Zieloni.

"Trzecią Drogę w debacie TVP będzie reprezentował Szymon Hołownia. Ja w tym dniu będę nieopodal Przysuchy, by (wicepremier, prezes PiS) Jarosław Kaczyński czuł nasz oddech na plecach. Powodzenia Szymon, zło i hejt prawdą zwyciężymy!" - napisał w piątek prezes PSL na platformie X (dawniej Twitter).

W czwartek w Rzeszowie swój udział w debacie TVP zapowiedział lider PO Donald Tusk. Zwracając się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, powiedział: "Mam nadzieję, że słyszy mnie pan Kaczyński. Jarosławie Kaczyński może masz odwagę chociaż przyjść do swojej telewizji, pod skrzydła swoich funkcjonariuszy Rachoniów i innych tego typu PiS-owskich namiestników telewizji, stanąć do debaty ze mną. Ja będę o 18 w tej telewizji".

Z kolei wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński, który uczestniczył w czwartek w spotkaniu z mieszkańcami Kazimierzy Wielkiej (woj. świętokrzyskie) powiedział, że kiedy jechał na to spotkanie, "dostał pytanie, czy weźmie udział w debacie, m.in. z Tuskiem". "Ale mam już zapowiedziane spotkanie w Przysusze w sprawie bezpiecznej wsi" - powiedział. "Pytanie co wybrać, czy rozmowę z kłamczuchem, jeszcze do tego, człowiekiem zupełnie zależnym od innych, wiadomo od kogo. Bo żeby to chociaż był Weber. No i jednak wybrałem Przysuchę" - powiedział prezes PiS. Manfred Weber to przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń powiedział PAP, że KW Nowa Lewica na pewno weźmie udział w debacie. "Ale nie podjęliśmy, jeszcze decyzji, kto będzie nas reprezentował" - dodał.

Udział w debacie zadeklarowała też Konfederacja Wolność i Niepodległość. Szef sztabu wyborczego Witold Tumanowicz podał PAP, że reprezentować ich będzie poseł Krzysztof Bosak.

"Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy będzie reprezentowany przez Krzysztofa Maja" - poinformował PAP koordynator medialny Bohdan Stawiski.