W. Kosiniak-Kamysz w Koszalinie: potrzebujemy skrócenia kolejek do lekarzy specjalistów

Potrzebujemy skrócenia kolejek do lekarzy specjalistów. My mówimy wprost, jeżeli w ciągu 60 dni nie dostaniesz się do lekarza specjalisty, idziesz prywatnie, a NFZ za to zapłaci – powiedział w czwartek Koszalinie na trasie „GreenTruck” prezes PSL, jeden z liderów Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef PSL podczas swojej wizyty w Koszalinie (Zachodniopomorskie) na konferencji prasowej najwięcej czasu poświęcił ochronie zdrowia, bo, jak zaznaczył Kosiniak-Kamysz, to temat szczególnie bliski "jedynce" z okręgu koszalińskiego Radosławowi Lubczykowi, lekarzowi stomatologowi, z którym w mijającej kadencji pracują w sejmowej komisji zdrowia.

Kosiniak-Kamysz powiedział, że Trzecia Droga chce, by 7 proc. PKB przekazywanych było na ochronę zdrowia, przy czym "pieniądze na zdrowie nie mogą być przesuwane na nic innego".

"Trzeba oddłużyć szpitale powiatowe, trzeba doprowadzić do odbudowy przemysłu farmaceutycznego, trzeba zmienić wyceny świadczeń medycznych" - wyliczał prezes PSL.

Zaznaczył, że szczególnie ważne dla pacjentów jest skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów. "To jest bolączka nierozwiązana od lat i wszyscy o tym wiemy. (…) Ale pomysłu jak to rozwiązać, oprócz naszego, ja innego nie widziałem. A my mówimy wprost, jeżeli w ciągu 60 dni nie dostaniesz się do lekarza specjalisty, idziesz prywatnie, a NFZ za to zapłaci. Musimy na to postawić" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

W jego ocenie trzeba w pełni otworzyć specjalizacje dla młodych lekarzy. Jednocześnie dodał, że "nie może być tak, że bez jakości będziemy teraz kształcić lekarzy, musi być zachowana pełna transparentność procesu nauczania i jakość nauczania".

Zaznaczył, że Trzecia Droga chce "żeby in-vitro było dla każdego niezależnie od statusu materialnego". "Dziś tylko bogaci mogą sobie na to pozwolić. In-vitro musi być w 100 proc. finansowane z budżetu NFZ. Bez żadnych limitów, programów, to ma być jedna z procedur leczenia niepłodności, bo taką jest" - mówił szef ludowców.

Zadeklarował, powszechność przeglądów stomatologicznych dla uczniów szkół. "Raz na pół roku przegląd zębów, by nie było 80 proc. 12-latków, którzy mają próchnicę, a tak jest dziś" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Pytany o to, dlaczego liderzy Trzeciej Drogi nie wezmą udziału w "Marszu miliona serc" zapowiedzianym przez Donalda Tuska na 1 października w Warszawie, odpowiedział, że "my robimy 1000 spotkań w całej Polsce".

"Każdy z kandydatów PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni organizuje przynajmniej jedno spotkanie w ten weekend. Niektórzy po pięć, sześć, siedem. My ruszamy w wielką trasę od Bałtyku po Beskid Sądecki, od Elbląga po Nowy Sącz" - tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

W jego ocenie, żeby wygrać wybory trzeba zmobilizować tych, którzy nie dojadą do Warszawy. "Większość wyborców nie dojedzie, będą tu w Polsce lokalnej" - podkreślił prezes PSL.

Dodał, że by wygrać wybory "nie wystarczy milion osób. "Trzeba przekonać 30 milionów uprawnionych do głosowania po pierwsze, żeby poszli, a po drugie, by większość zagłosowała na nas, na formację demokratyczną" - przekonywał Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że Trzecia Droga "to jedyny wybór" dla niezdecydowanych, dla tych, którzy odchodzą od PiS, a nie chcą głosować na Platformę Obywatelską.

"Im więcej głosów na nas tym jest silniejsza pozycja demokracji, wolności, normalności, ugaszenia pożaru nienawiści, który trawi dziś Polskę. Trzecia Droga albo trzecia kadencja PiS - skwitował Kosiniak-Kamysz.

W czwartek w ramach trasy "GreenTruck", Kosiniak-Kamysz i kandydaci do Sejmu z Trzeciej Drogi odwiedzili Szczecinek i Koszalin. Będą także w Szczecinie.