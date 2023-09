W kotle nowych technologii. Rozwiązania dla przemysłu na teraz i na bliską przyszłość

3M, AIUT, Amica, BSH, Fakro, Siemens i wiele innych firm weźmie udział w konferencji Nowy Przemysł 4.0 w Katowicach. Menedżerowie podzielą się swoją wiedzą na temat najnowszych technologii.

Konferencja Nowy Przemysł 4.0 (3-4 października 2023 r.) skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych przyszłością produkcji przemysłowej w Polsce.

W programie wydarzenia jest 15 debat. W sesji inauguracyjnej będziemy mówić o firmach, które dokonały cyfrowego skoku, o kosztach i korzyściach ze stosowania nowych technologii, a także o barierach i o błędach popełnianych w procesie cyfryzacji.

Zwieńczeniem pierwszego dnia wydarzenia będzie rozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu The Best of Industry 4.0, animowanego przez WNP.PL

Polski przemysł i cała gospodarka przechodzą dynamiczny proces digitalizacji, ale tempo tych przemian wciąż nie do końca odpowiada naszym ambicjom doganiania najszybciej rozwijających się cyfrowo krajów.

Jak pokonywać bariery w wykorzystywaniu najnowszych technologii, by w szybko zmieniającym się świecie polskie firmy mogły zachować konkurencyjność? Na jakie najnowsze technologie stawiać, by w trudnym otoczeniu uzyskiwać optymalny efekt biznesowy? Jak wznieść polski przemysł na wyższy poziom, opierając jego wartość na własnych zasobach kadrowych, naukowych i biznesowych? Jak kształtować kompetencje pracowników, byśmy wspólnie sprostali wyzwaniom cyfryzacji?

Na te pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas konferencji, która odbędzie 3-4 października 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i będzie towarzyszyć targom TOOLEX.

Zobacz, kogo będzie można spotkać w Katowicach

Udział w konferencji Nowy Przemysł 4.0 potwierdzili już:

• Paweł Adamowicz, dyrektor fabryki suszarek do ubrań BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego

• Ryszard Arendt, Katedra Automatyki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

• Aleksandra Banaś, prezes zarządu ifm electronic

• Marek Gabryś, prezes zarządu AIUT

• Tomasz Haiduk, prezes, założyciel Forum Automatyki i Robotyki Polskiej

• Paweł Kasprowski, koordynator Priorytetowego Obszaru Badawczego POB2 - Sztuczna Inteligencja i Przetwarzanie Danych Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej

• Dominika Kawala, dyrektor zakładów 3M SuperHub we Wrocławiu

• Wojciech Klimek, członek zarządu ds. produkcji Fakro

• Maciej Malik, prezes zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości

• Łukasz Otta, dyrektor ds. transformacji cyfrowej Siemens Polska

• Robert Stobiński, pierwszy wiceprezes, Chief Operations Officer Grupy Amica

• Maciej Zieliński, prezes Siemens Polska.

Do kogo skierowana jest konferencja Nowy Przemysł 4.0

Konferencja Nowy Przemysł 4.0 to propozycja dla szerokiego grona odbiorców zainteresowanych przyszłością produkcji przemysłowej w Polsce i zmianami technologicznymi, które determinują perspektywy jej rozwoju.

Wydarzenie w Katowicach będzie szczególnie interesujące dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwami przemysłowymi i produkcyjnymi, dyrektorów produkcji, managerów oraz specjalistów do spraw produkcji, przedstawicieli firm zajmujących się robotyzacją i automatyzacją, a także dla dostawców technologii dla Przemysłu 4.0.

Konferencja Przemysł 4.0 to również ciekawa oferta dla firm szkoleniowych i doradczych, przedstawicieli instytucji wspierających rozwój technologiczny sektora przemysłowego, dyrektorów i menedżerów IT reprezentujących sektor przemysłu i produkcji, przedstawicieli instytucji finansujących inwestycje w Przemysł 4.0, producentów maszyn oraz integratorów systemów, służby utrzymania ruchu zakładów przemysłowych.

Warto być w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, by wybrać to, co nas najbardziej interesuje

Na agendę wydarzenia składa się aż 15 debat.

W sesji inauguracyjnej, która rozpocznie się 3 października o godz. 10. pod hasłem "Polski przemysł 4.0" będziemy mówić o firmach, które dokonały cyfrowego skoku, o rachunku ekonomicznym stosowania nowych technologii, ale też o błędach w cyfryzacji wynikających m.in. z inwestowania w technologie i maszyny, ale bez reorganizacji zarządzania w całym zakładzie.

Następne debaty tego dnia poświęcone będą robotyzacji i automatyzacji, finansowaniu cyfrowej zmiany, nowoczesnej logistyce, sztucznej inteligencji w produkcji. Aż dwa panele będą służyć pokazaniu dobrych praktyk w nowoczesnej fabryce. Przewidzieliśmy podczas nich prezentację i analizę case studies z obszaru digitalizacji w wybranych branżach polskiego przemysłu (m.in. automotive, farmacja, chemia, FMCG, sektor spożywczy, przemysł maszynowy). Będzie też czas na wnioski i rekomendacje.

Zwieńczeniem pierwszego dnia wydarzenia (3 października 2023 r.) będzie rozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu The Best of Industry 4.0, animowanego przez WNP.PL, w ramach którego wyróżnione zostaną najciekawsze technologie oraz działające w Polsce fabryki, które w praktyce realizują ideę przemysłu opartego na najnowszych, cyfrowych rozwiązaniach.

Już pierwsza edycja konkursu potwierdziła silną potrzebę wskazywania najlepszych praktyk, dzielenia się unikatowym doświadczeniem związanym z procesami cyfryzacji przemysłu, najnowszymi technologiami i uwagami dotyczącymi ich biznesowego wykorzystania.

Drugiego dnia konferencji (4 października 2023 r.), będzie mowa o atutach Polski jako miejsca inwestowania i relokacji produkcji (debata "Inwestycje"). Omówimy także problemy firm motoryzacyjnych, które w związku z pojawieniem się nowych napędów muszą zmieniać modele produkcji, by cała branża mogła wyjść z ostrego dziejowego zakrętu.

Ciekawie zapowiada się dwuczęściowy blok pt. "Kompetencje dla cyfrowej gospodarki. Lider cyfrowej zmiany. Kobieta w fabryce". Poszukamy odpowiedzi pytanie, czy polski system edukacyjny rzeczywiście jest bezradny wobec cyfrowego przyspieszenia. Deficyt kompetencji i brak wykwalifikowanych kadr to jedna z większych barier polskiej digitalizacji.

Zastanowimy się nad nowym wyzwaniem dla menedżerów, którzy próbują bez zgrzytu zintegrować świat maszyn i ludzi mierząc się z obawami pracowników w obliczu rewolucyjnych zmian. Pomówimy też o branżach i specjalnościach, które Przemysł 4.0 otwiera dla kobiet.

Tego dnia odbędą się także debaty pt. "Energia odnawialna dla przemysłu", "Dane i zarządzanie produkcją", "Efektywnie i oszczędnie" (gospodarowanie energią w zakładzie przemysłowym), "Nowoczesne technologie w obróbce metali". Szczegóły w agendzie.

***

Konferencja Nowy Przemysł 4.0, będąca integralną częścią targów TOOLEX odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 3 i 4 października tego roku. Zarejestruj się na stronie konferencji Nowy Przemysł 4.0.