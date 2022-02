W KPRM jednej z sal nadano imię Jana Olszewskiego

W kancelarii premiera jednej z sal konferencyjnych nadano imię Jana Olszewskiego. Podczas uroczystości poseł PiS Antoni Macierewicz podkreślał, że śp. Jan Olszewski oraz jego rząd jest jednym z ważniejszych elementów naszej tożsamości politycznej i narodowej.

W uroczystości uczestniczył premier Mateusz Morawiecki, ministrowie, parlamentarzyści, a także przyjaciele i współpracownicy Jana Olszewskiego. Salę poświęcił przedstawiciel rodziny, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej bp Michał Janocha.

Marszałek senior Sejmu IX kadencji, poseł PiS Antoni Macierewicz dziękował wszystkim, którzy doprowadzili do tego, że "dzisiaj pan premier Jan Olszewski wrócił do rządu, do Rady Ministrów". "Że jego postać, zdjęcie, twarz, ale także jego idee, działania, jego myśli, dążenia będą codziennie towarzyszyły rządowi RP, który w tej sali, na przeciwko sali jego imienia obraduje" - mówił Macierewicz.

Podkreślał też, że Olszewski oraz jego rząd "obalony przez komunistów" jest jednym z ważniejszych elementów naszej tożsamości politycznej i narodowej. "Jan Olszewski był twórcą współczesnej polskiej myśli niepodległościowej i realizował ją przez całe życie. Zarówno wtedy, gdy walczył jako adwokat o wolność, bezpieczeństwo, życie tych którzy byli prześladowani przez komunistów; wtedy gdy angażował się w budowę antykomunistycznej opozycji, wtedy kiedy współtworzył największy ruch społeczno-narodowy w dziejach współczesnej ludzkości - Solidarność" - mówił przypominając, że Olszewski był twórcą statutu Solidarności.

Jak mówił Macierewicz, gdy Olszewski objął rządy, miał świadomość, że będzie miał przeciwko sobie przede wszystkim "struktury agenturalne". Podkreślał, że program rządu Olszewskiego skupiał się przede wszystkim na powstrzymaniu "rozgrabywania przez tych ludzi" majątku narodowego, przywracaniu sprawiedliwości społecznej, budowie silnego wojska, sojuszu z USA i NATO, a także na podtrzymywaniu tożsamości narodowej i wartości chrześcijańskich.

Przypomniał również, że w ostatnim przemówieniu jako premier, Olszewski powiedział: "Wy dzisiaj zdecydujecie czyja będzie Polska". "To sformułowanie jest ważne po dzień dzisiejszy. To jest podstawowe zadanie i to jest podstawowa myśl, która musi towarzyszyć każdemu rządowi polskiemu, która musi towarzyszyć wszystkim, dla których Polska i jej niepodległość jest ważna" - ocenił Macierewicz.

"Ten konflikt, ta walka ze strukturami, które wyrosły ze środowisk agenturalnych ciągle jest obecna i ciągle przed nami stoi. Być może dzień dzisiejszy, w którym otwieramy salę jego imienia, na przeciwko sali, w której obraduje rząd RP; może ten dzień dzisiejszy i jego sytuacja międzynarodowa najlepiej świadczy o tym, jak ważne jest rozstrzygnięcie - czyja będzie Polska. To jest zadanie rządu polskiego. Zadanie, które postawił przed nami Jan Olszewski, a rząd Zjednoczonej Prawicy go realizuje" - mówił Macierewicz.

Po zakończeniu uroczystości uczestnicy spotkania zwiedzili wystawę poświęconą Janowi Olszewskiemu, a następnie złożyli kwiaty przed kamieniem węgielnym pod budowę pomnika Jana Olszewskiego przy KPRM.

Jan Olszewski był powstańcem warszawskim, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, premierem w latach 1991-1992, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego; zmarł 7 lutego 2019 r. W 2009 r. odznaczony został Orderem Orła Białego.