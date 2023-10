W Krakowie Cyber Commanders Forum - największa konferencja dowódców wojskowych struktur cyberbezpieczeństwa na świecie

We wtorek w Krakowie rozpoczyna się Cyber Commanders Forum, największa na świecie konferencja z udziałem dowódców wojskowych struktur cyberbezpieczeństwa z całego świata, w tym wielu państw NATO. Konferencja po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. To wyróżnienie, pokazuje zaufanie sojuszników – mówi PAP rzecznik WOC.

Konferencja z udziałem dowódców odpowiedzialnych za obronę cyberprzestrzeni organizowana jest każdego roku; tegoroczna konferencja to trzynasta edycja. Rok temu odbyła się w Estonii, w tym roku zaś jej organizację powierzono Polsce. Konferencja potrwa do środy.

Jak zaznaczył w rozmowie z PAP rzecznik Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni ppłk Przemysław Lipczyński, jest to największa konferencja tego typu na świecie.

Jak mówił, wezmą w niej udział odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo dowódcy z 35 państw położonych na wszystkich kontynentach - w tym państw NATO z Europy oraz Ameryki Północnej, a także państw sojuszniczych i partnerskich z innych regionów - w tym Ukrainy, a także Australii, Brazylii, Japonii, czy Singapuru.

Polskie Wojska Obrony Cyberprzestrzeni reprezentował będzie ich dowódca - gen. dyw. Karol Molenda. Poza panelami dyskusyjnymi przewidziano kilkadziesiąt spotkań dwustronnych; polski dowódca ma spotkać się m.in. ze swoimi odpowiednikami z USA, Japonii, Szwecji, Francji i Norwegii.

"Co roku konferencja odbywa się w innym kraju - w tym roku powierzono jej organizację Polsce. To wyróżnienie - dowodzi zaufania i dobrej opinii sojuszników na temat naszych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni" - powiedział ppłk Lipczyński.

Jak mówił, nasi sojusznicy i partnerzy z dużym zainteresowaniem obserwują polski proces tworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, którym w krótkim czasie udało się osiągnąć wyznaczone cele.

Rzecznik DKWOC dodał, że gen. dyw. Molenda przedstawi podczas konferencji polskie doświadczenia z tworzenia WOC. Podkreślił, że konferencja Cyber Commanders Forum stanowi doskonałe forum do wymiany doświadczeń w tym obszarze, jak również np. w obszarze szkoleń czy edukacji związanej z cyberbezpieczeństwem. Motywem przewodnim tegorocznej konferencji CCF ma być "cyberbezpieczeństwo w rozwiązaniach chmurowych".

Ppłk Lipczyński dodał, że poza żołnierzami w konferencji udział wezmą także reprezentanci wielkich firm technologicznych - w tym Microsoftu, Amazon Web Services, Google'a czy Cisco.

Jak dodał, w ramach konferencji zaplanowano podpisanie porozumień o współpracy polskiego Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni z KGHM oraz Googlem.

Polskie Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni formalnie powstało w 2022 roku, gdy ujęte zostało w przepisach przyjętej wtedy ustawy o obronie Ojczyzny. Droga do jego stworzenia zaczęła się jednak wcześniej. Decyzja o sformowaniu WOC zapadła w 2019 roku. W tym samym roku szef MON podpisał koncepcję organizacji i funkcjonowania WOC.

Decyzja o powołaniu nowego rodzaju wojsk była następstwem m.in. ustaleń ze szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku, gdzie sojusznicy stwierdzili, że obowiązkiem państw NATO jest obrona ich cyberprzestrzeni, a samą cyberprzestrzeń należy uznać za kolejną domenę możliwych działań militarnych, taką jak ląd, morze czy przestrzeń powietrzna.

WOC pełną gotowość operacyjną mają osiągnąć w 2024 roku. Jak powiedział PAP ppłk Lipczyński, obecnie liczą one ok. 6,5 tys. żołnierzy i pracowników, służących w Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie oraz w 11 podległych mu jednostkach, w tym Regionalnych Centrach Informatyki, które zapewniają wsparcie innym jednostkom wojskowym w obszarze informatyki i cyberbezpieczeństwa.

Jak podkreślił oficer, WOC są zdolne do działania w pełnym spektrum, z jednej strony do obrony aktywnej (tj. reagowania na ataki cybernetyczne), jak i do działań rozpoznawczych i ofensywnych. Te ostatnie, jak podkreślił rzecznik DKWOC, są niezwykle istotne, by przeciwnik wiedział, że ataki na polską cyberprzestrzeń mogą spotkać się z adekwatną odpowiedzią.