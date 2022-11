W Krakowie już ponad 1000 kontroli, czy mieszkańcy palą węglem i drewnem

W związku z sezonem grzewczym straż miejska w Krakowie sprawdza, czy mieszkańcy przestrzegają zakazu spalania węgla i drewna. Od października przeprowadzono ponad 1000 kontroli, z czego odnotowano 18 wykroczeń – nałożono 6 mandatów, 5 wniosków o ukaranie do sądu, zastosowano 7 pouczeń.

"Straż miejska cały czas prowadzi intensywne kontrole prewencyjne związane z uchwałą antysmogową dla Krakowa szczególnie teraz, w sezonie grzewczym, kiedy może dochodzić do łamania tych przepisów. Są to zarówno kontrole interwencyjne na zgłoszenia od mieszkańców, jak i planowe. W ostatnich dwóch miesiącach kontrole wykazały 2 proc. wykroczeń w stosunku do liczby wszystkich kontroli" - powiedział pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza Paweł Ścigalski

Według danych magistratu od 1 października przeprowadzono ponad 1000 kontroli, z czego odnotowano 18 wykroczeń polegających na łamaniu przepisów uchwały antysmogowej. Nałożono 6 mandatów, 5 wniosków o ukaranie do sądu, zastosowano 7 pouczeń. Poza tym strażacy miejscy odnotowali 26 wykroczeń związanych ze spalaniem odpadów na powierzchni ziemi.

Straż miejska nie tylko tradycyjnym sposobem sprawdza, czy mieszkańcy nie palą węgla, drewna lub odpadów, ale także przy użyciu dronów i kamer termowizyjnych, dających lepszy obraz po zmierzchu.

W Krakowie uchwała antysmogowa obowiązuje od 1 września 2019 r. Zgodnie z nią nie można spalać węgla i drewna. Zakaz dotyczy również kominków. Za naruszenie przepisów grozi mandat 500 zł albo grzywna do 5000 zł.