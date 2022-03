W kwietniu ruszy platforma do komunikacji naukowców z osobami zainteresowanymi nauką

W kwietniu ruszy internetowa platforma do komunikacji naukowców i osób zainteresowanych nauką. To element projektu "JoinUs4Health", naukowców z Polski, Niemiec i Holandii - poinformowano w środę po południu na konferencji prasowej na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Główny cel tego projektu to działanie na rzecz praktycznego wykorzystywania nauki przez społeczeństwo, włączanie ludzi do współtworzenia nauki.

Ze strony polskiej w projekcie uczestniczą podmioty z Białegostoku: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB), naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku (UwB), Fundacja SocLab, firma Science4Peope i agencja Whitebits.

Podstawą projektu są trzy duże, medyczne, wieloletnie, trwające wciąż badania populacyjne: z Rotterdamu (Rotterdam Study) i Greiswaldu (SHIP) oraz Białystok Plus - wyjaśnił kierownik projektu dr Paweł Sowa z UMB.

Naukowcy szeroko i dokładnie badają stan zdrowia mieszkańców w perspektywie wieloletniej nie dla samych wyników naukowych, ale po to, aby można było z nich wyciągać przydatne, praktyczne wnioski chociażby w planowaniu polityki zdrowotnej czy programów profilaktyki zdrowia, zastosować wiedzę w życiu.

"Nasza wizja jest bardzo prosta. Chcemy po prostu, aby ludzie cieszyli się zdrowiem, dzięki zaufaniu, zrozumieniu i zaangażowaniu się w naukę, czyli wprost żeby to, co my odkrywamy jako naukowcy było zrozumiałe i do praktycznego zastosowania na co dzień przez zwykłych ludzi" - powiedział o JoinUs4Health dr Sowa.

Podkreślał, że naukowcy mają wyniki swoich badań, swoją wiedzę na określone tematy, ale potrzebują także informacji zwrotnej od zwykłych ludzi czym się interesują, jakie tematy należałoby podjąć, w jakich tematach warto edukować. Także dlatego, że wiele osób interesuje się zdrowiem, szuka sprawdzonych informacji na ten temat, pasjonuje się nauką.

Dr Paweł Sowa poinformował, że właśnie temu bezpośredniemu kontaktowi ze światem nauki będzie służyć platforma internetowa, która ma ruszyć 7 kwietnia.

Tłumaczył, że każdy będzie mógł być jej użytkownikiem, np. sugerować propozycje tematów badawczych, dołączać do grup zainteresowanych danym tematem, głosować na najbardziej interesujące czy potrzebne tematy do realizacji, na które jest społeczne zapotrzebowanie, deklarować działanie przy danym temacie.

"W ten sposób będą się budowały zespoły badawcze, grupy robocze, które będą mogły pracować nad danym tematem" - dodał dr Sowa.

Będzie też możliwy kontakt z naukowcami. Naukowcy będą mogli testować swoje narzędzia badawcze. Wyniki badań będą popularyzowane. Także tematy badań z jednego badania populacyjnego w danym kraju będą cyklicznie przejmowane przez partnerów zagranicznych.

Prof. Karol Kamiński z UMB, kierownik badania Białystok Plus, zaznaczył, że chciałby aby wyniki z Białystok Plus w JoinUs4Health "pracowały, były wykorzystywane w sposób, który nawet nam nie przychodzi do głowy". Dodał, że nie chodzi tylko o wyniki medyczne.

"Liczymy na współpracę z biologami, demografami, z socjologami mamy fantastyczną współpracę (z UwB-PAP). Myślimy też o urbanistach, ekonomistach, informatykach. To ludzie, których bardzo potrzebujemy, którym - wydaje się - że te dane mogłyby się przydać" - mówił prof. Kamiński.

"Nauka nie jest tylko dla samej nauki. Nauka jest dla społeczeństwa, dla naszych obywateli i dlatego jest ten program JoinUs4Health, żeby tę naukę propagować, żeby włączyć też inne instytucje, innych ludzi spoza uczelni do tego, żeby wspólnie działały na rzecz rozwoju nauki" - powiedział rektor UMB prof. Adam Krętowski.

W trzech uczestniczących w projekcie krajach, powstały obywatelskie rady nauki i komitety nadzoru i monitoringu.

Projekt JoinUs4Health rozpoczął się w lutym 2021 r. Potrwa trzy lata. Jest - jak wcześniej podawał UMB - dofinansowany przez Komisję Europejską kwotą 1,5 mln euro z programu Horyzont 2020. Liderem projektu jest Greiswald University Hospital z Niemiec.