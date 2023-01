W Łodzi powstają lalki do międzynarodowej animacji w reż. Augusto Zanovello

W Łodzi powstają lalki animacyjne, które zagrają w koprodukowanym przez łódzki MOMAKIN, filmie "Lola i pianino hałasów” w reż. Augusto Zanovello. Animacja opowiada o Loli, starszej siostrze Simona – chłopca w spektrum autyzmu – chcącej pomóc bratu komunikować się z otoczeniem.

W poniedziałek, w łódzkiej pracowni artystycznej można było poznać nie tylko liczących sobie od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów "aktorów", grających w animowanym filmie "Lola i pianino hałasów", ale także twórców obrazu, który ma przybliżyć młodym widzom problematykę autyzmu.

"Zależy nam na stworzeniu projektu, który w poetycki i metaforyczny sposób skłoni młodych widzów do refleksji. Obojętność, a nawet odrzucenie i niezrozumienie, na jakie narażone są osoby w spektrum autyzmu, to przyczynek do rozmowy o integracji i wspólnym życiu w świecie. Opowiadamy historię rodzeństwa, które chce znaleźć drogę do wzajemnego zrozumienia - wyjaśnił reżyser filmu Augusto Zanovello.

Zdaniem reżysera, przesłanie filmu można uogólnić i potraktować go jako opowieść o trudnościach, jakie ludzie napotykają w porozumiewaniu się ze sobą. Tytułowa Lola to ucząca się gry na trąbce nastolatka, którą czasem przytłaczają zachowania jej młodszego brata. Psychiatra dziecięcy wyjaśnia jej, czym jest spektrum autyzmu. Lola postanawia zwrócić na siebie uwagę brata i znaleźć sposób, żeby się z nim porozumieć.

Za powstanie blisko 30 lalek odpowiada zespół, który stoi za sukcesami m.in. "Wyspy psów" Wesa Andersona czy "Piotrusia i wilka", nagrodzonego Oscarem filmu animowanego Suzie Templeton. Postaci Loli, Simona i pozostałych bohaterów wykonali: Dariusz Kalita, Agnieszka Mikołajczyk, Agnieszka Smolarek, Piotr Knabe, Anna Szcześniak, Beata Jarmuż-Socha i Marta Mikołajczyk. Zdaniem producentki wykonawczej filmu Katarzyny Gromadzkiej z MOMAKIN, Łódź słynie ze znakomitych specjalistów, tworzących lalki animacyjne.

"Lalki z łódzkich pracowni trafiają na plany filmowe na całym świecie. Projekt +Lola i pianino hałasów+ jest wyjątkowy, także dzięki wykorzystaniu naszych konstrukcji, pozwalających animatorom na planie zwiększyć możliwości ruchowe lalek. Dzięki nim lalki są trwalsze, a ich elementy można wymieniać bez uszczerbku dla całej struktury" - zaznaczyła.

Nowoczesny i w pełni polski system konstrukcji lalek animacyjnych został opracowany przez MOMAKIN we współpracy z projektantem konstrukcji Dariuszem Kalitą i polskimi dostawcami podzespołów.

Z Łodzi lalki pojadą na plan zdjęciowy do francuskiej Walencji. Tam też trafią rekwizyty wykonane we wrocławskim Centrum Technologii Audiowizualnych. Po postprodukcji obrazu i dźwięku, która będzie zrealizowana we Francji, Szwajcarii i Polsce, film trafi także do polskiej telewizji.

Reżyser filmu, Augusto Zanovello, studiował w Szkole Sztuk Pięknych w brazylijskim Belo Horizonte. W 1985 roku przeniósł się do Francji, gdzie pracował w różnych studiach animacji jako animator i auto storyboardów. Pracuje również jako scenarzysta kinowy i telewizyjny. Wyreżyserował kilka seriali i filmów krótkometrażowych, m.in. "Listy kobiet" z 2013 roku, wielokrotnie nagradzane m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy, gdzie zdobył nagrodę publiczności.

Producentem animacji są francuskie Folimage i Komadoli, a koproducentami filmu są MOMAKIN, Centrum Technologii Audiowizualnej CeTA we Wrocławiu, EC1 Łódź - Miasto Kultury oraz szwajcarskie Nadasdy.