W łódzkim orientarium niedźwiedzie malajskie, langury i binturongi poznają swoje wybiegi

Trwa proces adaptacji zwierząt z łódzkiego orientarium. Niedźwiedzie malajskie, langury jawajskie i binturongi poznają swoje wybiegi na Wyspach Sundajskich, czyli w nowym kompleksie na terenie miejskiego zoo - podała Jolanta Baranowska z biura prasowego Urzędu Miasta Łodzi.

Orientarium w Łodzi powstało na terenie miejskiego zoo. Jedną z czterech części nowoczesnego kompleksu zajmuje pawilon, który nazwano Wyspy Sundajskie. Termin ten pochodzi od wysp wchodzących Archipelagu Malajskiego.

"Są tutaj wybiegi dla krokodyli gawialowych, orangutanów sumatrzańskich, gibonów czapkowych, langurów jawajskich (małp z rodziny koczkodanowatych - PAP), binturongów orientalnych (zaliczany do kotowatych ssak żyjący m.in. na Borneo i Jawie - PAP) oraz niedźwiedzi malajskich"- poinformował wiceprezes zoo Tomasz Jóźwik. "W tej strefie mamy również akwarium słodkowodne z rybami drapieżnymi. Pływają tu między innymi wężogłów cesarski, nożowiec indyjski i okoniec mekongijski. Prawie wszystkie zwierzęta są już na miejscu. Trwa proces ich adaptacji" - podkreślił.

Wyspy Sundajskie - jak mówią pracownicy zoo - to będzie najcieplejsze miejsce w Orientarium z temperaturą do 26 stopni Celsjusza i wilgotnością na poziomie 80 procent, czyli warunkami, które panują w dżungli. "Dla nas najważniejsze jest dobro naszych podopiecznych, robimy wszystko, aby zwierzęta czuły się tutaj jak najlepiej" - mówił kierownik jednego z działów hodowlanych w łódzkim zoo Michał Krause. "Langury jawajskie już się zadomowiły" - podał. "Niedźwiedzie malajskie na razie wychodzą na wybieg pojedynczo. Jak już oswoją się ze swoim nowym domem, będą poznawać się ze sobą. Lada moment na wybieg wewnętrzny zaczną również wychodzić orangutany sumatrzańskie. To gatunek, u którego proces adaptacji trwa najdłużej" - opowiedział.

"W innych strefach Orientarium zamieszkają między innymi słonie indyjskie, makaki wanderu i anoa nizinne. W części oceanicznej już pływa kilkadziesiąt gatunków ryb i morskich stworzeń, w tym między innymi żarłacze rafowe czarnopłetwe, himantury oraz koniki morskie" - napisano w urzędowym komunikacie o postępie przygotowań do otwarcia orientarium.

Orientarium w Łodzi to - jak tłumaczyli specjaliści - nowoczesny kompleks z fauną i florą południowo-wschodniej Azji. Na terenie łódzkiego ogrodu zoologicznego zajmuje powierzchnię kilku pełnowymiarowych boisk piłkarskich - porównali pracownicy zoo. Na zewnątrz jest między innymi duża strefa gastronomiczna oraz mini zoo z placem zabaw.

Koszt budowy orientarium to ponad 260 mln zł. Otwarcie obiektu, m.in. z powodu pandemii, było wielokrotnie przekładane. Ostatecznie przyjęcie gości zaplanowano pod koniec ubiegłego roku. Jak wynika z informacji ze źródeł zbliżonych do łódzkiego magistratu, najprawdopodobniej pierwsi zwiedzający pojawią się w orentarium jeszcze w tym kwartale.