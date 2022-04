To centrum staje się niezwykle ważnym punktem na mapie polityki penitencjarnej. Traktujemy je jako rozszerzenie palety możliwości, które Służba Więzienna w swoich rękach powinna posiadać – zaznaczył we wtorek wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, informując o tym, że w Lublinie powstanie Centrum Studiów KUL dla Osadzonych.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek i wiceministrowie sprawiedliwości Michał Woś i Marcin Romanowski uczestniczyli w Areszcie Śledczym w Lublinie w uroczystości podpisania listu intencyjnego o uruchomieniu Centrum Studiów KUL dla Osadzonych.

Czarnek zwrócił uwagę, że większość osadzonych, którzy skończyli te studia, po wyjściu na wolność są osobami zresocjalizowanymi i nie powracają do wcześniejszych przestępstw.

"Resocjalizacja to jest podstawowy cel pobytu osadzonych. Cieszę się, że od blisko dziesięciu lat Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II czynnie uczestniczy w tej resocjalizacji i przykłada rękę do tego, żeby była bardzo skuteczna" - zaznaczył minister edukacji i nauki, dodając, że również zresocjalizowani i wykształceni w odpowiednich kierunkach osadzeni są potrzebni polskiemu społeczeństwu.

Środki na bieżące prowadzenie Centrum Studiów KUL dla Osadzonych zapewni Ministerstwo Edukacji i Nauki w formie zwiększenia subwencji o 2 mln zł. Kolejne 2 mln zł z budżetu więziennictwa zostanie przeznaczone na wyremontowanie budynku na terenie aresztu, w którym będzie funkcjonować ośrodek.

Obecny również na uroczystości wiceminister sprawiedliwości Michał Woś zaznaczył, że podpisane we wtorek porozumienie między rektorem KUL a dyrektorem generalnym Służby Więziennej otwiera drogę do powstania w Lublinie Centrum Studiów KUL dla Osadzonych.

"Jako rząd Zjednoczonej Prawicy jesteśmy zwolennikami twardej polityki kadrowej państwa. Kara jest bardzo ważna (…). Natomiast niezależnie od prowadzenia polityki karnej, niezależnie od tego, że ponad 70 tys. osadzonych przebywa - czy to w formie tymczasowego aresztowania, czy właśnie odbywa karę pozbawienia wolności - w polskich więzieniach, też równie istotna jest ich resocjalizacja" - dodał Woś.

Podkreślił, że to centrum staje się niezwykle ważnym punktem na mapie polityki penitencjarnej.

"Jest to inicjatywa zacna, ważna. Traktujemy ją w ministerstwie sprawiedliwości jako rozszerzenie palety możliwości, które Służba Więzienna w swoich rękach powinna posiadać" - zaznaczył Michał Woś dodając, że oddanie ośrodka do użytku planowane jest w październiku br.

Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie i Katolicki Uniwersytet Lubelski od blisko 10 lat należą do czołowych jednostek na świecie pod względem resocjalizacji poprzez edukację na poziomie wyższego wykształcenia.

"Centrum studiów umożliwi jeszcze obszerniejsze działania readaptacyjne, resocjalizacyjne. Myślę, że to jest bardzo ważne uzupełnienie programu +Praca dla więźniów+" - ocenił Romanowski.

Dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński zwrócił uwagę, że misją Służby Więziennej jest przede wszystkim resocjalizacja osadzonych polegająca na pracy i nauce.

"Rekrutacja na studia na KUL odbywa się wśród osadzonych w całej Polsce. Po zakwalifikowaniu się, osadzony zostaje przewieziony na okres studiów do Aresztu Śledczego w Lublinie" - wyjaśnił gen. Kitliński.

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski podkreślił, że w Centrum kontynuowany będzie kierunek nauki o rodzinie ze specjalizacją asystent osoby niesamodzielnej. Dodał, że niewykluczone jest wprowadzenie innych kierunków w zależności od tego, jakie będą potrzeby wśród więźniów.

"Około 30 osób, które ukończyły studia z pracy socjalnej ze specjalizacją streetworking oraz ci, którzy w tym roku obronią prace licencjackie z zakresu nauk o rodzinie ze specjalizacją asystent osoby niesamodzielnej - to już jest zastęp ludzi, którzy wracając do społeczeństwa, przynoszą również poczucie własnej godności, wartości i przygotowania do tego, aby pełnić role społeczne, które będą świadczyły o ich pełnym zaangażowaniu" - podkreślił rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie ppłk Anna Ausz wyjaśniła, że podczas remontu na terenie aresztu przekształcone na cele naukowe zostaną pomieszczenia, w których obecnie działa ambulatorium z izbą chorych. "Tam będzie znajdować pięć sal dydaktycznych, sala multimedialna, dwie sale do konsultacji. Te pomieszczenia będą dostosowane na potrzeby przyszłych studentów" - uzupełniła.

Według Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego tworzone centrum będzie pierwszą w Europie taką agendą uniwersytecką. Jej celem będzie zapewnienie możliwości systemowej edukacji podczas odbywania kary pozbawienia wolności więźniom nie tylko z Aresztu Śledczego w Lublinie, ale też innym, przebywającym w różnych jednostkach penitencjarnych w Polsce. Zadaniem Centrum jest dostosowanie oferty edukacyjnej, uskutecznienie kształcenia oraz koordynacja naboru na studia.

Współpraca uczelni z Aresztem Śledczym w Lublinie trwa od 2013 r. KUL jest jedną z nielicznych uczelni w Polsce, które umożliwiają więźniom zdobycie wyższego wykształcenia. Osadzeni realizują pełen program zajęć uniwersyteckich, z tym że odbywają się one w areszcie.