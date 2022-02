W Małopolsce wiatr wieje w porywach do 90 km: h; strażacy apelują o zachowanie ostrożności

W regionie wciąż obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem. W czwartek w nocy i rano straż pożarna otrzymała 21 zgłoszeń. Wzywani byli przede wszystkich do połamanych drzew, uszkodzone zostały też dachy dwóch budynków. Strażacy apelują o zachowanie ostrożności.

Zgodnie z danymi IMGW, w Małopolsce obecnie miejscami notuje się porywy wiatru do 90 km/h. W ciągu najbliższych godzin wiatr stopniowo będzie się wzmagał i miejscami w porywach osiągał do 115 km/h.

"Można powiedzieć, że na razie jest spokojnie. Minionej dobry odnotowaliśmy 13 interwencji o charakterze atmosferycznym, dzisiaj już 21. Spodziewamy się wzrostu tych liczb i przygotowani jesteśmy na to" - powiedział w czwartek PAP rzecznik prasowy małopolskiej PSP Sebastian Woźniak.

W ostatnich godzinach strażacy najczęściej wyjeżdżali do usuwania skutków połamanych drzew w powiatach: krakowskim, limanowskim i wadowickim. W Dobrej w powiecie limanowski został uszkodzony dach blaszanego garażu, w Sułkowicach w powiecie wadowickim wiatr uszkodził dach w budynku użyteczności publicznej.

"Wciąż obowiązuje alert. Jeśli ktoś jeszcze nie usunął przedmiotów z balkonów, parapetów, to apelujemy by to zrobił. Zachowajmy ostrożność podczas jazdy samochodem. Jeśli widzimy, że w naszej okolicy następuje znaczna zmiana pogody, to lepiej pozostańmy w domu" - przestrzegł rzecznik małopolskiej PSP.

W Małopolsce do północy obowiązuje drugi stropień ostrzeżenia meteorologicznego przed silnym wiatrem. Obecnie prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, miejscami w porywach do 115 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy prognozowane są w dzień. W nocy z czwartku na piątek porywy stopniowo będą słabły. Silnym porywom wiatru w nocy jak i w dzień towarzyszyć będą burze.