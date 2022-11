W MEiN spotkanie kierownictwa resortu ze związkami zawodowymi

W Ministerstwie Edukacji i Nauki rozpoczęło się spotkanie ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka i wiceministra Dariusza Piontkowskiego z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych: ZNP, KSOiW NSZZ "Solidarność" i WZZ "Forum Oświata".

Pytany przez dziennikarzy przed spotkaniem prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, czego po nim oczekuje, przypomniał, że jest to drugie spotkanie kierownictwa MEiN z ZNP w listopadzie. "Chcemy dowiedzieć się, jakie wydarzenia miały miejsce od ostatniego spotkania, jakie działania podjął minister edukacji i nauki w zakresie umożliwienia podjęcia pracy w zawodzie nauczycielom przebywającym na nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (...). Po drugie - jakie działania zostały podjęte w sprawie możliwości przywrócenia art. 88 ustawy Karta Nauczyciela, który umożliwiał wcześniejszą emeryturę dla nauczycieli" - poinformował.

"Chcemy także z panem ministrem (...) porozmawiać o wynagrodzeniach w 2023 r., ale także chcemy przedstawić nasz postulat, aby w 2022 r., jeszcze teraz, nauczyciele dostali taki jednorazowy dodatek inflacyjny" - dodał Broniarz. Przyznanie takiego dodatku uzasadniał 17-proc. inflacją i tym, że takie dodatki - jak mówił - dostają przedstawiciele innych branży. Podkreślił, ze niezależnie od tego ZNP nie odstępuje od postulatu zwiększenia wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2023 r. o 20 proc., a nie o 7,8 proc. jak zapisano w projekcie ustawy budżetowej.

O wynagrodzeniach nauczycieli chcą rozmawiać także przedstawiciele dwóch pozostałych związków zawodowych.

"To jest nasze pierwsze spotkanie robocze od 5 stycznia tego roku. Nie jesteśmy hura optymistami. Mamy nadzieję, że dziś ustalimy sposób pracy i tematy przedstawione przez ministra na dzisiejsze spotkanie nas nie satysfakcjonują" - powiedział dziennikarzom przed wejściem na spotkanie przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa. Wskazał, że związek chce rozmawiać o zmianie systemu wynagradzania, artykule 88 Karty Nauczyciela. "Na pewno chcemy włączyć jeszcze temat edukacji włączającej, który jest pomijany, bo to, co się zaczyna dziać zaczyna nas przerażać" - dodał.

"Przychodzimy bez jakichkolwiek złudzeń" - powiedział przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata" Sławomir Wittkowicz. Jako główny temat, o jakim chce rozmawiać na spotkaniu wskazał wynagrodzenia nauczycieli. "Temat wynagrodzenia został całkowicie pominięty w zaproszeniu od pana ministra. Opowiadanie w tej chwili, ze podstawowy problemy to nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, albo rozporządzenie dotyczące oceny pracy nauczycieli, pokazuje skalę oderwania od rzeczywistości" - ocenił.

Na początku listopada w gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki szef resortu Przemysław Czarnek spotkał się z kierownictwem Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Związkowcy przygotowali na to spotkanie listę rekomendacji i postulatów, m.in. dotyczących wzrostu wynagrodzeń nauczycieli na poziomie co najmniej 20 proc. Chcieli też rozmawiać na temat zagrożenia, jakie widzą w związku z nowelizacją ustawy Prawo oświatowe, przyjętą w ubiegłym tygodniu przez Sejm.

"Dobre spotkanie, konstruktywne, kolejne będą" - powiedziała dziennikarzom po tym spotkaniu wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek. Poinformowała, że zapoczątkowało ono rozmowy robocze ze związkowcami. W połowie listopada na stronie internetowej resortu podano, że 30 listopada br. odbędzie się pierwsze spotkanie grupy roboczej w ramach zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Podano w nim, że MEiN zaprasza na nie przedstawicieli wszystkich reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli do rozmowy na temat kwestii związanych z nauczycielskimi świadczeniami kompensacyjnymi oraz odbiurokratyzowaniem pracy nauczycieli. "W razie zgłaszanych potrzeb będą organizowane kolejne spotkania, na których będzie możliwość dokonania wspólnej analizy aktualnych problemów i wyzwań polskiej szkoły" - dodano.