W MEiN trwa spotkanie kierownictwa resortu i związków, tematem odbiurokratyzowanie pracy szkoły

W Ministerstwie Edukacji i Nauki trwa spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Tematem zaproponowanym przez resort jest odbiurokratyzowanie pracy szkoły. Według ZNP są ważniejsze tematy, np. wzrost wynagrodzeń i emerytury.

Spotkanie wiceministra edukacji i nauki Dariusza Piontkowskiego ze związkowcami jest kolejnym spotkaniem w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Tematem spotkania zaproponowanym przez MEiN jest odbiurokratyzowanie pracy szkoły: dokumentacja związana z pracą nauczyciela i dyrektora szkoły, zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela.

"Z zaproszenia wynika, że mamy rozmawiać o biurokracji. To temat, który tak naprawdę pojawił się w 2019 r. Zmieniają się ministrowie, a biurokracja cały czas towarzyszy polskiej szkole i tej biurokracji jest coraz więcej. Zwłaszcza obecny minister ma pełne usta walki z biurokracją, a sam tę biurokrację mnoży" - powiedział dziennikarzom przed wejściem na spotkanie wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński.

"Nie chcemy rozmawiać o biurokracji. To jest oczywiście istotny temat, ale nie najważniejszy dla moich koleżanek i kolegów, nie najważniejszy dla nauczycieli. Szkoła dzisiaj żyje innymi problemami. Po pierwsze to są wynagrodzenia, po drugie to są emerytury. I o tym chcemy rozmawiać z panem ministrem Czarnkiem" - wskazał.

Zdaniem ZNP tegoroczna podwyżka wynagrodzeń nauczycieli o 7,8 proc. nie jest wystarczająca wobec skali inflacji w Polsce. Związek przygotował projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela zakładający wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli od 1 lipca o 20 proc. Projekt przejęli posłowie Lewicy. Zaapelowali do pozostałych sił opozycyjnych o jego poparcie.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, a także inne związki zawodowe, opowiadają się za powrotem do możliwości przechodzenia wszystkich nauczycieli na wcześniejsze emerytury bez względu na wiek po 30 latach pracy, w tym 20 tatach pracy "przy tablicy".

Roman Laskowski z Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" pytany przez dziennikarzy przed wejściem na spotkanie o zaproponowany przez resort temat powiedział, że chciałby usłyszeć na nim konkrety. "Powiem tak: +Obiecanki cacanki+. Niech pan minister przejdzie do realizacji, bo na prawie cały czas słyszymy: +obiecuję, obiecuję+, +status zawodowy wzmacniam+, +wcześniejsze emerytury przywrócę+, a tu na razie nic z tego" - zaznaczył.