W Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 10 listopada odbędzie się debata o ekumenizmie

W ramach cyklu "Radość i nadzieja – spojrzenia na Sobór Watykański II" Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego organizuje 10 listopada debatę "Kościół – cudzoziemiec w obcym świecie?". Jej uczestnicy podejmą m.in. temat ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego.

W komunikacie przekazanym w czwartek PAP rzecznik prasowy Mt514| Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego Andrzej Arseniuk poinformował, że w związku z 60. rocznicą rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II zaplanowano cykl debat "Radość i nadzieja - spojrzenia na Sobór Watykański II" z udziałem znanych teologów i publicystów. Najbliższa, "Kościół - cudzoziemiec w obcym świecie?", odbędzie się w czwartek 10 listopada o godz. 18.00 pod kopułą Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie.

Uczestnicy debaty dr Justyna Chrabka, Paweł Lisicki i prof. Michał Wojciechowski zmierzą się z pytaniami: jak żyć wiarą w społeczeństwie, które porzuciło chrześcijańską kulturę? Czy Kościół może wycofać się ze świata, którego był (i jest) światłem oraz zaczynem? - czytamy w komunikacie.

W czasie dyskusji podjęta zostanie także kwestia ekumenizmu, dialogu międzyreligijnym i powszechnego powołania do świętości.

Następna debata "Sobór pyta o człowieka" odbędzie się 24 listopada, a ostatnie spotkanie - "Polskie ślady soboru" - 6 grudnia.

"Celem projektu jest stworzenie forum dialogu ludzi mających różne wizje Kościoła i odmienną wrażliwość eklezjalną" - wyjaśnił Arseniuk. "Zaproszeni do dyskusji zastanawiać się będą nad blaskami i cieniami recepcji Vaticanum II, a także nad rolą patronów Muzeum Mt 5,14 w wprowadzeniu dorobku soborowego w krwioobieg Kościoła w Polsce, a w przypadku Karola Wojtyły także w wymiarze powszechnym" - powiedział Arseniuk.

Sobór Watykański II otworzył papież Jan XXIII 11 października 1962 r., a zamknął jego następca Paweł VI 8 grudnia 1965 r. W jego otwarciu w bazylice świętego Piotra 11 października 1962 r. uczestniczyło prawie 3 tys. biskupów z całego świata - 2090 z Europy i obu Ameryk, 408 z Azji, 351 z Afryki i 74 z Oceanii. Na 150 biskupów z krajów komunistycznych do Watykanu przyjechało 25 z nich, w tym większość to Polacy. Byli wśród nich kardynał Stefan Wyszyński, abp Karol Wojtyła i abp Bolesław Kominek.

Program odnowy Kościoła wyznaczyła uchwalona w grudniu 1963 r. - pierwsza z 16 soborowych dokumentów - konstytucja "Sacrosantum concilium", o liturgii świętej, która wskazała drogę odnowy praktyki liturgicznej Kościoła i odprawiania mszy św.

Trzy pozostałe soborowe konstytucje to: dogmatyczna "Lumen gentium" o Kościele, ukazująca wymiar jego tajemnicy i posłannictwa, i "Dei verbum" o objawieniu Bożym, a także konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes". To obszerny wykład nauki społecznej Kościoła w obliczu zmian, jakie przyniósł XX wiek. Do ostatecznego kształtu tekstu przyczynił się abp Karol Wojtyła.