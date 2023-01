W najbliższą niedzielę PSL rozpoczyna "Zielony tydzień OZE"

W najbliższą niedzielę, 8 stycznia PSL rozpoczyna akcję poświęconą odnawialnym źródłom energii - "Zielony tydzień OZE". Akcja zostanie zainaugurowana w Szczecinie przez prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Będzie to pierwszy z "Zielonych tygodni", jakie zapowiadają ludowcy.

W ubiegłym roku ludowcy przeprowadzili akcję tzw. "Zielonych niedziel". Były to cykliczne spotkania z mieszkańcami całej Polski, podczas których politycy PSL rozmawiali z Polakami o propozycjach programowych dotyczących rolnictwa i przedsiębiorców. W tym roku akcja wraca w postaci "Zielonego tygodnia". Pierwsze spotkanie poświęconego odnawialnym źródłom energii "Zielonego tygodnia OZE" odbędzie się w najbliższą niedzielę w Szczecinie, weźmie w nim udział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Posłowie Stronnictwa zwracają uwagę, że w Europie już prawie połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, a w Polsce jedynie 16 proc. Podkreślają, że trzeba to zmienić, a PSL od lat proponuje szereg zmian w prawie ułatwiających rozwój zielonej energii i co za tym idzie - zwiększenie niezależności energetycznej kraju.

Zdaniem lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza "podczas swoich rządów obóz Zjednoczonej Prawicy podejmował niekorzystne decyzje dla rozwoju OZE". "Efektem tego są szalejące ceny źródeł energii, galopująca inflacja i niepewność Polaków co do tego, jak przeżyć kolejny miesiąc. To musi się skończyć" - zaznaczył szef PSL cytowany w komunikacie przekazanym w środę dziennikarzom.

Zdaniem ludowców wśród działań PiS blokujących niezależność energetyczną Polski wymienić można ustawę antywiatrakową, zmianę zasad rozliczeń energii dla prosumentów oraz przeznaczenie przez obecnie rządzących dochodów ze sprzedaży uprawnień z ETS na inne cele niż rozwój OZE.

Andrzej Grzyb (PSL) podkreślił, że Stronnictwo promuje zieloną energię od blisko 30 lat. "Było to obiektem kpin wielu środowisk np. biopaliwa, ale dziś widać, że nasza polityka miała sens" - zaznaczył poseł. "To za naszych rządów (PO-PSL) wprowadzono w UE zasadę solidarności energetycznej, fundusz modernizacyjny oraz bezpłatne prawa do emisji dla ciepłownictwa w dyrektywie o ETS (...) Wprowadziliśmy także program +prosument+ sprzyjający rozwojowi zielonych źródeł energii" - dodał.

Według europosła PSL Adama Jarubasa "dziś jednym z najważniejszych zadań jest wprowadzenie zmian w prawie, które zniosą zasadę 10H, która skutecznie uniemożliwia rozwój OZE w Polsce". Zasada 10H mówi, iż elektrownie wiatrowe nie mogą być stawiane bliżej zabudowań, niż 10-krotność wysokości planowanego wiatraka. "Zadziwiający jest opór rządzących wobec uniezależnienia energetycznego Polski i obniżenia cen energii" - powiedział Jarubas.

Do złożonych w Sejmie i przygotowanych przez PSL projektów ustaw dotyczących odnawialnych źródeł energii należą: odblokowanie ustawy wiatrakowej zgodnie z zasadą 10 korzyści (ustawowa możliwość zakupu po cenie wytworzenia energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej dla lokalnej społeczności zamieszkałej w odległości 10H od elektrowni wiatrowej, czyli równej dziesięciokrotnej wysokości wiatraka); przywrócenie ustawy dotyczącej prosumentów; zmiana regulacji dotyczących wytwarzania energii PV (fotowoltaicznej) na potrzeby własne firm; program inwestycji w 2,5 tys. biogazowni "Biogazownia w każdej gminie" czy program odbudowy sieci energetycznych i stacji transformatorowych.

W komunikacie politycy Stronnictwa podkreślają też konieczność zmian w koncernie PKN Orlen, który miałby na powrót "stać się koncernem paliwowym, a nie rozrywkowym" i działać "z pełną kontrolą po stronie Polski".