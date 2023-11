W Narodowe Święto Niepodległości Sejm będzie otwarty dla zwiedzających

W sobotę, 11 listopada Sejm będzie otwarty dla zwiedzających, zobaczyć będzie można m.in. Hol Główny, Salę Kolumnowa, galerię Sali Posiedzeń, Korytarz Marszałkowski i Senat - poinformowała we wtorek Kancelaria Sejmu. Dzień otwarty z okazji Narodowego Święta Niepodległości to coroczna tradycja.

Jak poinformowano w komunikacie, osoby chcące zwiedzić Sejm będą mogły to zrobić w godz. 10.00-16.00. Nie ma potrzeby dokonywania wcześniejszych rezerwacji, należy jedynie zabrać ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się do Działu Przepustek (od ul. Wiejskiej). Wszystkie osoby wchodzące do budynku - ze względów bezpieczeństwa - zostaną poddane kontroli pirotechnicznej.

W sobotę drzwi gmachu przy Wiejskiej zostaną otwarte dla zwiedzających, którzy będą mogli zobaczyć miejsca znane z przekazów medialnych. Hol Główny, Sala Kolumnowa, galeria Sali Posiedzeń, Korytarz Marszałkowski i Senat - dzięki specjalnie wyznaczonej trasie odwiedzający dokładnie poznają jeden z najważniejszych gmachów w Polsce.

W tym roku dzień otwarty przypada w szczególnym okresie poprzedzającym pierwsze posiedzenie X kadencji Sejmu.

Kancelaria Sejmu zachęca, by zwiedzający wybierając się do Sejmu skorzystali ze środków transportu publicznego. Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej znajdują się na Placu Trzech Krzyży oraz ul. Górnośląskiej.