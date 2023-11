W Narodowe Święto Niepodległości Senat będzie otwarty dla zwiedzających

W sobotę, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Senat będzie otwarty dla zwiedzających; zobaczyć będzie można m.in. sale obrad plenarnych i posiedzeń komisji oraz wystawę "Senatorki drugiej Rzeczypospolitej". Po południu ze zwiedzającymi spotka się marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Jak poinformowano w komunikacie, Senat będzie można zwiedzać w sobotę, w godz. 10-17. "Będzie to wyjątkowa okazja, by zobaczyć miejsca, gdzie na co dzień pracują senatorowie, m.in.: sale obrad plenarnych i posiedzeń komisji, hol, w którym odbywają się konferencje prasowe marszałka Senatu RP i senatorów, oraz foyer" - zapowiedziano.

Goście będą mogli także obejrzeć wystawę "Senatorki drugiej Rzeczypospolitej", ukazującą sylwetki 19 kobiet - nieprzeciętnych osobowości o ogromnej świadomości obywatelskiej i patriotycznej - które zasiadały w Senacie II RP.

Po południu - jak poinformowano w komunikacie - ze zwiedzającymi spotka się marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Na gości będą czekać przewodnicy, którzy przybliżą historię Izby i odpowiedzą na pytania. Zwiedzający otrzymają również bezpłatne wydawnictwa edukacyjne.

Senat będzie można zwiedzać bez rezerwacji swojej wizyty. Aby wejść do gmachu, należy kierować się do wejścia od ulicy Wiejskiej, okazać dokument tożsamości ze zdjęciem i poddać się kontroli pirotechnicznej.