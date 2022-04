W niedzielę Caritas i Polski Holding Hotelowy zorganizują śniadanie wielkanocne dla 7 tys. uchodźców z Ukrainy

W niedzielę Caritas i Polski Holding Hotelowy zorganizują śniadania wielkanocne dla ok. 7 tys. uchodźców, którzy w ostatnim czasie przybyli do Polski z Ukrainy – powiedziała dyrektor ds. komunikacji i PR Polskiego Holdingu Hotelowego Magdalena Szefernaker w rozmowie z Family News Service.

W niedzielę 24 kwietnia w Kościele rzymskokatolickim przypada Święto Miłosierdzia Bożego. Grekokatolicy i wyznawcy prawosławia tego dnia obchodzą Wielkanoc. W związku z tym Polski Holding Hotelowy zaprosił Caritas Polska i jego diecezjalne oddziały do wspólnej organizacji śniadań wielkanocnych dla osób z Ukrainy.

"Jako Polski Holding Hotelowy (PHH) przygotowujemy śniadania wielkanocne dla ok. 7 tys. uchodźców, którzy w ostatnim czasie przybyli do Polski z Ukrainy. PHH już od początku wybuchu wojny na Ukrainie pomaga Ukraińcom, goszcząc ich w swoich hotelach. Do tej pory udostępniliśmy już 70 tys. noclegów dla uchodźców w naszych obiektach w różnych częściach Polski" - powiedziała dyrektor ds. komunikacji i PR Polskiego Holdingu Hotelowego Magdalena Szefernaker w rozmowie z Family News Service.

Poinformowała, że śniadania odbędą się w ok. 50 hotelach należących do Polskiego Holdingu Hotelowego, a także w kilku innych podmiotach hotelowych, które dołączyły do inicjatywy.

Zaznaczyła, że w przygotowaniu śniadania wielkanocnego organizatorzy pamiętają o ukraińskim charakterze potraw.

"Chcemy, żeby był to czas jak najbardziej przyjazny dla naszych gości, ale też chcemy ich ugościć kulinarnie, aby dać im namiastkę Świąt Wielkanocnych przeżywanych w rodzinnych domach. Menu składa się z tradycyjnych potraw ukraińskich i zostało przygotowane przez szefa kuchni, któremu szczególnie bliska jest kultura ukraińska. Nie zabraknie barszczu ukraińskiego, świątecznej paschy czy jajek w różnej postaci. Wszystko jest przygotowywane pod kątem Wielkanocy ukraińskiej. Planowane są też animacje dla najmłodszych" - wymieniła.

Osoba, która chciałaby wziąć udział w śniadaniu wielkanocnym, powinna zgłosić się do diecezjalnego Caritasu. Więcej informacji można także znaleźć na stronie PHH (https://phh.pl/sniadanie-wielkanocne-dla-ukrainy/).

Inicjatywa Polskiego Holdingu Hotelowego wpisuje się w Dzień Dobra - tegoroczną inicjatywę Caritasu przypadającą w niedzielę Miłosierdzia Bożego.

W związku z Dniem Dobra w całej Polsce Caritas organizuje pikniki, festyny, warsztaty, pokazy, kiermasze i koncerty. Tego dnia przeprowadzona zostanie zbiórka pieniędzy pod hasłem "Miejsca, które są domem". Pieniądze zostaną przekazane rodzinnym domom dziecka, domom samotnej matki czy hospicjom dziecięcym prowadzonym przez Caritas, a także pomogą w utrzymaniu placówek dających schronienie uchodźcom.