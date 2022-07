W niedzielę Kościół katolicki obchodzi II Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych

W niedzielę w Kościele katolickim przypada II Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, obchodzony w tym roku pod hasłem "Wydadzą owoc nawet i w starości". Drogie starsze kobiety i drodzy starsi mężczyźni, jesteśmy wezwani, by być sprawcami rewolucji czułości – zaapelował papież Franciszek.

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych ustanowił papież Franciszek 31 stycznia 2021 r. Ogłaszając decyzję, podkreślił, że głos osób starszych jest cenny, "ponieważ wyśpiewuje chwałę Bogu i strzeże korzeni narodów".

W orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych papież Franciszek podkreślił, że hasło tegorocznych obchodów - "Wydadzą owoc nawet i w starości" - jest "przeciwieństwem tego, co świat myśli o tym okresie życia, a także przeciwieństwem zrezygnowanej postawy niektórych z nas, starszych, podążających naprzód z niewielką nadzieją i nieoczekujących już niczego od przyszłości".

Zdaniem papieża, "wiele osób boi się starości, postrzegają ją jako rodzaj choroby, z którą lepiej unikać jakiegokolwiek kontaktu".

"W rzeczywistości jednak, długie życie - jak naucza Pismo Święte - jest błogosławieństwem, a ludzie starzy nie są wyrzutkami, od których należy się dystansować, lecz żywymi znakami życzliwości Boga, który obdarza życiem w obfitości. Błogosławiony dom, który troszczy się o osobę starszą! Błogosławiona rodzina, która szanuje swoich dziadków!" - stwierdził Franciszek.

Papież przyznał, że starość jest niełatwym okresem do zrozumienia. "Zakończenie aktywności zawodowej i usamodzielnienie się dzieci sprawiają, że znikają powody, dla których poświęciliśmy wiele naszej energii. Świadomość, że siły słabną lub pojawienie się choroby mogą zachwiać naszą pewność siebie" - zastrzegł.

Przywołał słowa Psalmu 71: "Nie odtrącaj mnie w czasie starości; gdy siły ustaną, nie opuszczaj mnie!".

"Ten sam psalm, który odnajduje obecność Pana w różnych okresach życia, zachęca nas do nieustannej nadziei: gdy nadejdzie starość i siwe włosy, On nadal będzie dawał nam życie i nie pozwoli, by przytłoczyło nas zło. Ufając Mu, znajdziemy siłę, by pomnażać uwielbienie i odkryjemy, że starość nie jest tylko naturalnym osłabieniem ciała czy nieuchronnym upływem czasu, lecz darem długiego życia" - dodał.

Według papieża Franciszka, "starość nie jest okresem bezużytecznym, w którym należy usunąć się na bok, porzucając stery łodzi, ale porą, w której należy wciąż przynosić owoce: jest nowa misja, która czeka na nas i zaprasza do spojrzenia w przyszłość".

Jak zastrzegł, świat przeżywa obecnie "czas ciężkiej próby, naznaczony najpierw niespodziewaną i gwałtowną burzą pandemii, a następnie wojną, która na światową skalę godzi w pokój i rozwój".

Papież podkreślił, że nie jest przypadkiem, że wojna powróciła do Europy w czasie, gdy odchodzi pokolenie, które doświadczyło jej w ubiegłym wieku.

"W obliczu tego wszystkiego potrzebna jest głęboka przemiana, nawrócenie, które rozbroi serca, pozwalając każdemu rozpoznać brata w drugim człowieku. I to na nas, dziadkach i osobach starszych, spoczywa wielka odpowiedzialność: nauczyć kobiety i mężczyzn naszych czasów patrzenia na innych z takim samym wyrozumiałym i czułym spojrzeniem, jakim my obdarzamy nasze wnuki" - zaznaczył.

"Drogie babcie i drodzy dziadkowie, drogie starsze kobiety i drodzy starsi mężczyźni, w tym naszym świecie jesteśmy wezwani, by być sprawcami rewolucji czułości" - wezwał papież.

II Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych obchodzony jest w Kościele w czwarta niedzielę lipca blisko wspomnienia dziadków Pana Jezusa, św. Anny i św. Joachima.