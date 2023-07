W niedzielę Kościół katolicki obchodzi III Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych

W niedzielę w Kościele katolickim przypada III Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, obchodzony w tym roku pod hasłem "Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie". W specjalnym orędziu na ten dzień papież Franciszek zaapelował, aby nie pozostawiać osób starszych samym sobie oraz nie spychać ich na margines życia.

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych ustanowił papież Franciszek 31 stycznia 2021 r. Ogłaszając decyzję, podkreślił, że głos osób starszych jest cenny, "ponieważ wyśpiewuje chwałę Bogu i strzeże korzeni narodów".

W orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych papież napisał, że "Bóg pragnie, aby tak jak Maryja z Elżbietą, młodzi radowali serca starszych i czerpali mądrość z ich doświadczeń życiowych".

"Przede wszystkim Pan pragnie, abyśmy nie pozostawiali osób starszych samym sobie, abyśmy nie spychali ich na margines życia, co niestety zdarza się dziś nazbyt często" - wskazał papież.

Zwrócił uwagę, że "przyjaźń osoby starszej pomaga młodemu człowiekowi nie sprowadzać życia do teraźniejszości i pamiętać, że nie wszystko zależy od jego zdolności". "Z kolei dla osób starszych obecność osoby młodej otwiera nadzieję, że to, co przeżyli, nie zostanie utracone, a ich marzenia zostaną zrealizowane" - dodał.

W ocenie papieża kontakt młodych ze starszymi jest wyjściem "poza doraźność, w której zamyka (ich) rzeczywistość wirtualna, często odwracająca uwagę od konkretnych działań", a dla najstarszych to kwestia tego, "by nie rozpamiętywać słabnących sił i nie żałować utraconych możliwości".

"Patrzmy w przyszłość! Dajmy się kształtować łasce Bożej, która z pokolenia na pokolenie uwalnia nas od bezruchu w działaniu i żalu za przeszłością" - wezwał papież.

Następca Świętego Piotra zachęcił także młodych do konkretnych gestów wobec osób starszych.

"Nie zostawiajmy ich samymi. Ich obecność w rodzinach i wspólnotach jest cenna, daje nam świadomość, że dzielimy to samo dziedzictwo i jesteśmy częścią ludu, w którym strzeże się korzeni" - napisał papież.

Zaznaczył, że Kościół podobnie, jak społeczeństwo potrzebują osób starszych. "Przekazują oni teraźniejszości przeszłość, która jest niezbędna do budowania przyszłości. Czcijmy ich, nie pozbawiajmy siebie ich towarzystwa i nie pozbawiajmy ich naszego, nie pozwólmy, by byli odrzuceni!" - zaapelował.

Według papieża Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych powinien być "małym, delikatnym znakiem nadziei dla nich i dla całego Kościoła". "Ponawiam moje zaproszenie do wszystkich - diecezji, parafii, stowarzyszeń, wspólnot - aby obchodzić go, koncentrując się na przepełniającej radości z ponownego spotkania między młodymi a osobami starszym" - wskazał Franciszek.

Papież zachęcił młodych, aby przed wyjazdem na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie odwiedzili swoich dziadków, zaś osoby starsze towarzyszyły im swoją modlitwą.

II Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych obchodzony jest w Kościele katolickim w czwartą niedzielę lipca blisko wspomnienia liturgicznego dziadków Jezusa Chrystusa - św. Anny i św. Joachima, które przypada 26 lipca.

Kult dziadków Jezusa rozwijał się równolegle do kultem Matki Bożej. Na przełomie IV-V w. w Jerozolimie przy sadzawce Betezda zbudowany został kościółek ku czci św. Joachima i św. Anny, gdzie według podań miał znajdować się ich grób. Inne źródła wskazują jednak, że rodzice Maryi zostali pochowani na Górze Oliwnej.

Około roku 550, cesarz Justynian wybudował w Konstantynopolu bazylikę ku czci św. Anny, gdzie w 710 r. miały zostać przeniesione jej szczątki. Na Zachodzie Europy pierwszy kościół i klasztor św. Anny stanął w 701 r. we Floriac koło Rouen.

Najstarszy wizerunek św. Anny pochodzi z VIII w. i jest w kościele S.M. Antiqua w Rzymie. Z tego samego okresu pochodzi fresk przedstawiający św. Annę, pochodzący z Faras w Numidii.

Obchody święta św. Anny na Wschodzie w 710 r. wprowadził cesarz Justynian II. 21 czerwca 1378 r. papież Urban VI bullą "Splendor aeternae gloriae" zezwolił na obchodzenie tego święta w Anglii. Papież Juliusz II w 1522 r. rozszerzył je na cały Kościół i wyznaczył na 20 marca.

Wspomnienie św. Joachima i św. Anny zostało chwilowo zniesione w 1568 r. Jako powód podano, że o rodzicach Maryi nie ma żadnej wzmianki w Ewangeliach. Przywrócił je papież Grzegorz XIII w 1584 r. podając, jako datę ich liturgicznego wspomnienia 26 lipca.