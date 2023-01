W niedzielę rusza 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem "Chcemy wygrać z sepsą!"

"Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!" – to hasło rozpoczynającego się w niedzielę 31. Finału WOŚP. Tegoroczna zbiórka ma na celu wyposażenie szpitali w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń.

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Poprzedzają go akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia. Od początku swojej działalności fundacja zebrała na wsparcie polskiej medycyny ponad 1,75 mld zł i kupiła ponad 70 tys. urządzeń.

Prezes WOŚP Jerzy Owsiak w czasie piątkowej konferencji prasowej w Warszawie powiedział, że sprzęt kupiony za pieniądze z obecnej zbiórki trafi do ponad 80 laboratoriów szpitalnych.

"Po raz pierwszy będziemy grali dla małych i dużych, sepsa nikogo nie omija - czy są to noworodki, czy pacjent w bardzo podeszłym wieku - po prostu może zaatakować każdego, w związku z tym gramy dla wszystkich" - podkreślił.

Owsiak poinformował, że WOŚP będzie zbierać pieniądze na całym świecie, tam, gdzie są Polacy, m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Islandii, USA, Nowej Zelandii, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Singapurze i w Arabii Saudyjskiej.

Za pieniądze zebrane w ramach 31. Finału WOŚP kupione będą m.in.: urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF; analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego; zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych; systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń i komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.

Owsiak zapewnił, że pieniądze z puszek WOŚP są bardzo rozważnie wydawane, sprzęt kupowany jest na podstawie konkursu ofert, a wydatki fundacji - audytowane.

"Myślę, że fenomen WOŚP zamyka się w wiarygodności. Żeby nie wiem co mówić, żeby nawet nie wiem, jak bardzo byłyby próby dyskredytowania naszego grania, mówienia o nas w różnych okolicznościach, słowach, to na samym końcu te 70 400 urządzeń (kupionych przez WOŚP - przyp. PAP) jest, pracuje z serduszkiem" - podkreślił.

Obecna na piątkowej konferencji prasowej wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska przypomniała, że "Warszawa gra z WOŚP od samiusieńkiego początku i w tym roku naprawdę nie mogło być inaczej". Powiedziała, że organizacja imprezy w stolicy jest sporym wyzwaniem w związku ze zmianami w transporcie publicznym.

"Przy okazji, kochani wolontariusze, przypominam, że w niedzielę podróżujcie po Warszawie na podstawie identyfikatora - nie musicie kasować biletów" - podkreśliła.

Poinformowała też, że w ramach aukcji WOŚP będzie można wylicytować udzielenie ślubu przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego lub rejs po Wiśle, w którym prezydent będzie sternikiem.

WOŚP przypomina, że sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.

"Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia w 2017 r. sepsa wystąpiła u 49 mln ludzi na świecie, a 11 mln zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 mln), a w populacji do piątego roku życia sepsa była przyczyną 2,9 mln zgonów" - podaje WOŚP.

Fundacja zwraca uwagę, że w Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane o zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie.

"Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia, analizowanych przez NIK, wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowana" - podaje WOŚP.

Według WOŚP dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia - optymalnie w ciągu pierwszej godziny.

Z informacji przekazanych przez WOŚP wynika, że w zbliżającym się finale weźmie udział ponad 120 tys. wolontariuszy. Datki będą zbierane do 225 tys. puszek. Przygotowano ponad 35,7 mln serduszek w wersji polskiej i ponad 1,55 mln w wersji angielskiej.

Podczas zeszłorocznego finału zebrano ponad 224 mln zł. Pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu okulistycznego dla dzieci.