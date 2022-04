W niedzielę w całym kraju odbędą się wielkanocne śniadania dla uchodźców z Ukrainy

W niedzielę grekokatolicy i wyznawcy prawosławia obchodzą Wielkanoc. Z tej okazji wielkanocne śniadania dla uchodźców z Ukrainy odbędą się w wielu miastach w Polsce, m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Przemyślu, Trójmieście, Wrocławiu, Białymstoku, Poznaniu i Lublinie.

W niedzielę 24 kwietnia grekokatolicy i wyznawcy prawosławia obchodzą Wielkanoc. Z tej okazji w całej Polsce w niedzielny poranek odbywać się będą śniadania wielkanocne.

Przebywający w Łodzi i regionie uchodźcy z Ukrainy będą mogli wziąć udział w śniadaniu wielkanocnym, które w niedzielę zorganizują dla nich archidiecezja łódzka, Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Polski Czerwony Krzyż. W świątecznym spotkaniu goście z Ukrainy będą mogli uczestniczyć w godz. 11-13 w foyer Hali Expo w Łodzi, przy Al. Politechniki 4.

Organizatorzy przygotowują dwa tysiące porcji, które będą wydawane w miarę napływu gości. Będą to tradycyjne świąteczne dania, m.in. żurek z kiełbasą, jajka i ciasto.

Śniadania wielkanocne dla obywateli Ukrainy zorganizowano także w Trójmieście. W Gdyni spotkania wielkanocne odbędą się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 na Pogórzu, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 na Dąbrowie oraz Przystaniach Śmidowicza 49 i Chylońska 237.

W Sopocie śniadanie wielkanocne odbędzie się w auli Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Armii Krajowej 119/121, którą uczelnia udostępniła miastu bezpłatnie. Z kolei w Gdańsku śniadanie wielkanocne zostanie przygotowane dla 150 osób znajdujących się w miejskich punktach schronienia. Władze miasta poinformowały, że ze względu na duże zainteresowanie, wielkanocne śniadania odbędą się w dwóch turach - o godz. 9.30 i 12. Podczas śniadania do dyspozycji gości będą także psychologowie oraz animatorzy, którzy zajmą się najmłodszymi.

W Koszalinie śniadanie wielkanocne dla ok. 300 uchodźców z Ukrainy zorganizuje Stowarzyszenie Majsternia. Rozpocznie się ono w niedzielę ok. godz. 11, po mszy świętej przy cerkwi grekokatolickiej pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Koszalinie przy ul. Niepodległości 24-26.

W niedzielę śniadanie wielkanocne dla 500 uchodźców z Ukrainy zorganizuje wspólnie miasto Białystok i Fundacja Rodziny Czarneckich. Spotkanie ma mieć ekumeniczny charakter i mają w nim wziąć udział ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej abp Jakub i katolicki metropolita białostocki abp Józef Guzdek. Świąteczne śniadanie rozpocznie się o godz. 11.00 w niedzielę w sali sportowej VI LO w Białymstoku.

W Przemyślu świąteczne śniadanie zostanie przygotowane w Domu Ukraińskim, którym po wybuchu wojny zaczął działać punkt noclegowy dla uchodźców. Świąteczne regionalne potrawy przygotują kucharki z Koła Gospodyń Wiejskich w Łętowni koło Przemyśla. Goście będą mogli spróbować sałatki jarzynowej i pieczarkowej, tartych buraków z chrzanem, barszczu ukraińskiego, żurku, proziaków, bab drożdżowych, makowca, sernika i piernika podkarpackiego.

W niedzielny poranek śniadanie wielkanocne odbędzie się także o godz. 10 w Cechu Rzemiosł Różnych w Pajęcznie.

W wielu miastach Polski, m.in. Warszawie, Rzeszowie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu, Łodzi, Lublinie i Szczecinie śniadania wielkanocne dla ok. 7 tys. uchodźców zorganizują wspólnie Caritas i Polski Holding Hotelowy. Śniadania odbędą się w ok. 50 hotelach należących do Polskiego Holdingu Hotelowego, a także w kilku innych podmiotach hotelowych, które dołączyły do inicjatywy. Inicjatywa wpisuje się w obchody święta patronalnego Caritas, które w tym roku będzie obchodzone jako Dzień Dobra.

Blisko 5 tys. uchodźców zasiądzie w niedzielę do wspólnego celebrowania prawosławnych Świąt Wielkanocnych w Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK w podwarszawskim Nadarzynie. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 13:00 obrządkiem kościelnym przeprowadzonym przez kapłanów kościoła prawosławnego, po czym wszyscy zasiądą do stołu i wspólnie zjedzą śniadanie. W menu zaplanowane zostały tradycyjne ukraińskie potrawy.

Autorzy: Iwona Żurek, Piotr Mirowicz, Bartłomiej Pawlak, Inga Domurat, Izabela Próchnicka, Robert Fiłończuk, Agnieszka Gorczyca

iżu/ pm/ bap/ ing/ kow/ rof/ ag/ mhr/