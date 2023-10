W nowym Sejmie będzie aż 17 partii. To z nich powstanie nowy rząd

W nowym Sejmie znajdzie się aż 17 partii politycznych zgrupowanych w 5 blokach - to bardzo zróżnicowany krajobraz polityczny, przypominający nieco sytuację z lat 1991-1993, kiedy to do Sejmu weszło 29 partii. Czy to oznacza, że grozi nam polityczna destabilizacja?

Do Sejmu dostało się, w wyniku różnych sojuszy wyborczych, 21 partii politycznych spośród 23, które uczestniczyły w wyborach na poziomie ogólnopolskim (tworzyły listy we wszystkich okręgach wyborczych). Nie narusza to zasadniczo podziału, w którym PO i PiS są najsilniejszymi partiami, ale sprawia, że polska scena polityczna jest bardziej spluralizowana.

Niektóre bloki charakteryzuje szerokie spektrum politycznych opcji, poglądów i rodowodów, co prowokuje pytania o możliwe tarcia i efektywność współpracy w przyszłym Sejmie.

- Pewnym elementem tarć w nowej koalicji może być kwestia stosunku do polityki na arenie europejskiej, przykładowo związanych z relokacją migrantów - twierdzi prof. Tomasz Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego.

- Jeśli spojrzymy na ostatnie 20 lat, to widzimy, że scena polityczna jest dość stabilna w Polsce. Nie występują na niej takie zjawiska, jakie były standardem np. kiedyś w Finlandii, gdzie średnio co półtora roku zmieniał się rząd - zauważa prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W wyborach do Sejmu startowały w ramach ogólnopolskich komitetów wyborczych 23 partie i stronnictwa polityczne. Nie każde z nich będzie miała jednak przedstawiciela w parlamencie.

Powyborczy bilans: Sejm będzie układanką z wielu klocków

Wśród ugrupowań związanych z PiS-em i Konfederacją znalazło się dziewięć partii.

Sama Zjednoczona Prawica składała się z Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski oraz Partii Republikańskiej.

W składzie Konfederatów znaleźli się przedstawiciele Konfederacji Wolność i Niepodległość, Ruchu Narodowego, Nowej Nadziei, Konfederacji Korony Polskiej, Ruchu Prawdziwa Europa oraz Konserwatyści.

Do Sejmu startowali też Bezpartyjni Samorządowcy oraz Polska jest jedna, ale obydwa ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego.

Wśród pozostałych (tj. poza Konfederacją) ugrupowań opozycyjnych pięć partii znalazło się w ramach Koalicji Obywatelskiej: Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni i Agrounia. Trzecia Droga to koalicja PSL i Polski 2050. Z kolei na Lewicę składa się pięć ugrupowań: Nowa Lewica, Lewica Razem, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy i Socjaldemokracja Polska.

Najwięcej posłów w nowym Sejmie będzie miała Zjednoczona Prawica - 194. W porównaniu z wyborami z 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość straciło 41 mandatów. Drugą co do wielkości liczbę mandatów będzie miała Koalicja Obywatelska. W sejmowych ławach zasiądzie 157 posłów KO. Cztery lata temu było ich o 23 mniej.

Trzecia Droga będzie reprezentowana na Wiejskiej przez 65 przedstawicieli (w poprzedniej kadencji było 30 posłów z Polskiego Stronnictwa Ludowego). Lewica będzie miała 26 posłów (ubyło 23), a Konfederacja - 18 (przybyło 7). Poza Sejmem znajdą się Bezpartyjni Samorządowcy, Polska jest Jedna oraz Mniejszość Niemiecka, która choć była zwolniona z progu 5 procent na poziomie ogólnopolskim, to i tak nie dostała się do Sejmu.

Jeśli przyporządkować poszczególnych posłów do ich partii politycznych, „sejmowy krajobraz” robi się jeszcze bardziej różnorodny. W ramach Platformy Obywatelskiej do Sejmu dostało się 122 posłów, Nowoczesną będzie reprezentować 6 przedstawicieli tej partii, Inicjatywa Polska otrzymała 3 mandaty, Zieloni również 3. Do izby niższej parlamentu dostał się również 1 przedstawiciel Agrounii.

Z list KO dostało się tez do Sejmu 26 osób bez afiliacji partyjnej.

W ramach Trzeciej Drogi do Sejmu wejdzie 31 przedstawicieli Polski 2050, 27 posłów PSL-u oraz 3 członków Centrum dla Polski.

Nie wszystkie ugrupowania tworzące Lewicę i Konfederację wprowadziły do Sejmu swoich reprezentantów

Wśród ugrupowań lewicowych w Sejmie znajdą się przedstawiciele Nowej Lewicy (19 posłów) oraz 7 przedstawicieli Lewicy Razem. W Sejmie zabraknie z kolei przedstawicieli Partii Socjalistycznej, Unii Pracy oraz Socjaldemokracji Polskiej, których reprezentanci nie zdobyli żadnego mandatu.

Zwycięska Zjednoczona Prawica, której przypadnie jednak prawdopodobnie rola opozycji, będzie reprezentowana przez 164 członków Prawa i Sprawiedliwości i 8 bezpartyjnych startujących z list Zjednoczonej Prawicy. Z tej samej listy do Sejmu dostało się również 18 posłów Suwerennej Polski oraz 4 z Partii Republikańskiej.

W ramach 18 mandatów, które przypadły Konfederacji, 11 posłów będzie reprezentować Konfederację Wolność i Niepodległość, 4 - Nową Nadzieję, 2 - Konfederację Korony Polskiej oraz jeden - Ruch Narodowy. Ze środowiska związanego z Konfederacją na Wiejskiej nie pojawią się przedstawiciele Ruchu Prawdziwa Europa i Konserwatyści.

W sumie więc w Sejmie nowej kadencji będziemy mieli 17 partii i stronnictw politycznych pogrupowanych wyjściowo w pięć bloków.

Liczba ugrupowań w Sejmie przywołuje wspomnienia z 1991 roku

Frekwencja w wyborach parlamentarnych w 2023 roku osiągnęła aż 74,38 proc. i była najwyższa od 1989 roku. Wśród przyczyn tak wysokiego udziału polskiego społeczeństwa w wyborach wymienia się nagłośnienie kampanii w mediach, w tym społecznościowych oraz zaangażowanie partii, które docierały ze swoim przekazem do grup społecznych o konkretnych potrzebach - niekiedy - mniejszej aktywności politycznej.

Przykładowo oprócz tradycyjnych partii reprezentujących środowiska rolnicze pojawiły się również ugrupowania, które zabiegały np. o głosy kobiet, czy osób zainteresowanych ochroną środowiska naturalnego.

Zróżnicowanie pojawiło się również po prawej stronie sceny politycznej, gdzie kwestie związane np. z gospodarką były przedstawiane z różnych perspektyw. Bardziej liberalne hasła formułowała Konfederacja, a tradycyjnie bardziej prosocjalne było podejście PiS.

Skutecznie wypromował się też nowy sojusz wyborczy - Trzecia Droga - w roli alternatywy dla tradycyjnego podziału sceny politycznej między PO i PiS.

W rezultacie do Sejmu dostało się 17 ugrupowań z 23, które startowały w wyborach. Szczególnie szerokie spektrum polityczne cechuje Koalicję Obywatelską, która została zbudowana z lewicowych ugrupowań Inicjatywa Polska i Zieloni, z centroprawicowej Platformy Obywatelskiej, jak również z liberalnej Nowoczesnej.

Największe rozdrobnienie polityczne w polskim Sejmie miało miejsce po pierwszych w pełni wolnych wyborach w III RP w 1991 roku. Wybory poprzedziła wtedy burzliwa dyskusja nad ordynacją. Ostatecznie przyjęto system proporcjonalny, bez progów wyborczych. Przyczyniło się to do dużego rozdrobnienia w Sejmie I kadencji: zasiedli w nim reprezentanci aż 29 ugrupowań, z czego tylko 10 wprowadziło do izby niższej powyżej 10 posłów. Tamten parlament funkcjonował tylko przez 2 lata - został rozwiązany w 1993 roku przed upływem czteroletniej kadencji, ze względu na problemy z wyłonieniem rządu z większościowym poparciem.

W kolejnych latach scena polityczna się stabilizowała i dochodziło do konsolidacji politycznej, której zwieńczeniem było zdominowanie polityki parlamentarnej przez PO i PiS.

Utworzenie koalicji z 10 partii może być trudne. Ważne są elementy, które spajają to środowisko

Wejście 17 ugrupowań w ramach 5 bloków politycznych nie narusza zasadniczo tego podziału, w którym nadal PO i PiS są najsilniejszymi partiami, ale sprawia, że polska scena polityczna jest bardziej spluralizowana.

- Jeśli chodzi o koalicję centrolewicowych ugrupowań, to są de facto trzy bloki, które są wewnętrznie dość silnie zróżnicowane. Przede wszystkim widać to w Koalicji Obywatelskiej, ale tutaj dominującą pozycję ma Donald Tusk, w związku z czym nie sądzę, żeby to było źródłem jakichś większych problemów - twierdzi w rozmowie z WNP.PL politolog prof. Tomasz Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego.

Z kolei prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwraca uwagę na to, że ugrupowania, które będą tworzyć koalicję, funkcjonowały w większości na polskiej scenie politycznej w ciągu ostatnich 20 lat - cztery podstawowe ugrupowania są dość stabilne, chociaż ulegają pewnym przekształceniom, występują "przybudówki", ale zasadnicze "gmachy" stoją jak stały.

Pojawiła się nowa partia Szymona Hołowni, ale działa wspólnie z tradycyjną partią, jaką jest PSL. Oczywiście tworzą się nowe ugrupowania, które wprowadzają nową jakość do bloków politycznych, jak Partia Razem do Lewicy. To strategia, którą satyryk Jacek Fedorowicz określił ongiś następująco: widzom najbardziej podoba się, gdy połowa piosenek jest stara, a połowa nowa.

Jednakże biorąc pod uwagę zróżnicowanie polityczne wśród partii, które będą tworzyć koalicję, może dochodzić do pewnych tarć. W szczególności poza Koalicją Obywatelską, która, jak wcześniej zaznaczył prof. Grosse, spaja silne przywództwo Donalda Tuska.

- Dużo większe tarcia mogą wystąpić pomiędzy ugrupowaniami centroprawicowymi i centrolewicowymi, przede wszystkim pomiędzy ugrupowaniami Szymona Hołowni i Włodzimierza Kosiniaka-Kamysza, którzy reprezentują najbardziej prawicowy nurt w ramach tej nowej koalicji - zaznacza prof. Grosse z UW.

Spór w nowej koalicji może ogniskować się wokół polityki europejskiej

Obszarem sporu nowej koalicji rządowej może być, zdaniem naukowca z UW, polityka zagraniczna, w tym w szczególności działalność w ramach Unii Europejskiej.

- Pewnym elementem tarć w nowej koalicji może być kwestia stosunku do polityki na arenie europejskiej, przykładowo związanej z relokacją migrantów, ale również innych polityk, które są planowane w tej chwili w Unii Europejskiej. Będą na pewno pojawiały się postulaty, żeby polski nowy rząd centrolewicowy wszystkie je aprobował bez takich oporów, jak to było wcześniej. Drugim elementem spornym, poniekąd związanym z kwestiami europejskimi, będzie stosunek do kwestii ideologicznych i obyczajowych, które będą różnicować silnie nową koalicję i mogą być potencjalnie źródłem nieporozumień - ocenia prof. Grosse.

Z kolei prof. Jarosław Flis uważa, że sprawy ideologiczne nie powinny zdominować dialogu przy tworzeniu nowego rządu. Kwestie sporne dotyczące np. aborcji nie zdominują rozmów przy tworzeniu koalicji w związku z tym, że partie opozycyjne nie będą stawiać na szali tych kwestii, jeśli będzie miałoby to zagrozić stabilnej większości.

- Nie wyobrażam sobie, żeby kwestie ideologiczne zdominowały dialog polityków tworzących nową koalicję. Lewica w sporze z PSL o aborcję musi pogodzić się z tym, że nawet jeśli czuje, że ma 100 proc. racji, to ma jednak mniej niż 10 proc. miejsc w Sejmie. Jeśli się na PSL obrażą, to pozostanie mu zrobić koalicję z PiS-em. Jednak trzeba jednocześnie pamiętać o tym, że PiS narobił sobie wielu wrogów w PSL-u, a politykom tego ugrupowania jest bliżej do Platformy Obywatelskiej czy Lewicy w kwestiach np. związanych z praworządnością czy autonomią samorządów - konstatuje prof. Jarosław Flis.



Nowa koalicja rządowa może się mierzyć również z wyzwaniami wewnętrznymi. Obecnie urzędujący prezydent ma możliwość blokowania części ustaw proponowanych przez nową koalicję. Ponadto, na co zwraca uwagę prof. Tomasz Grosse, nadal istnieje możliwość ingerencji w szybką wypłatę funduszy z KPO przez Trybunał Konstytucyjny.

- Kolejną kwestią jest to, że koalicja będzie zderzała się z rzeczywistością, czyli po pierwsze z problemami ekonomicznymi, po drugie decyzjami, które przede wszystkim będą narzucane przez Unię Europejską i wreszcie możliwością blokad wewnątrzkrajowych. Prezydent może wetować niektóre ustawy, a Trybunał Konstytucyjny, wstrzymać szybkie odblokowanie KPO - twierdzi profesor.

Dotychczasowe doświadczenia nie zapowiadają dużych roszad politycznych

Profesor Jarosław Flis zaznacza, że przez ostatnie 20 lat polska scena polityczna nie była świadkiem gwałtownych przemian, jak to miało miejsce w niektórych państwach europejskich.

- Jeśli spojrzymy na ostatnie 20 lat, to widzimy, że scena polityczna w Polsce jest dość stabilna . Nie występują na niej takie zjawiska, jakie były standardem np. kiedyś w Finlandii, gdzie średnio co półtora roku zmieniał się rząd - zauważa prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego.