W obliczu braku sukcesów w wojnie Rosja poszukuje sojuszników w Afryce

"W obliczu braku sukcesów w wojnie na Ukrainie i postępujących problemów gospodarczych Rosja usilnie poszukuje sojuszników na świecie. Wśród rejonów znajdujących się na jej celowniku od dawna pozostaje Afryka" - napisał w poniedziałek na Twitterze Stanisław Żaryn.

W serii wpisów pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP zauważył, że rosnąca aktywność w sferze politycznej, gospodarczej i wojskowej Rosji w afrykańskich krajach ma na celu "wzmocnić interesy Kremla w tej części świata". "Fakt ten coraz bardziej dostrzegany jest przez środowiska międzynarodowe" - zaznaczył.

"Świat zaczyna zwracać uwagę na korzyści, jakie Rosja odnosi w wymiarze politycznym z obecności w Afryce i propagandowej aktywności dot. m. in. wojny na Ukrainie i relacji z negatywnie odbieranym w postkolonialnej Afryce, Zachodem" - podał.

Dodał przy tym, że część państw spoza Zachodu jest przeciwnych angażowaniu się w konflikt Rosji z Ukrainą. "Nie uczestniczy w reżimie sankcji i pozostaje podatna na narrację Rosji na temat wojny, co sprytnie wykorzystuje do swoich interesów Kreml (m. in. w ONZ)" - podkreślił Stanisław Żaryn.