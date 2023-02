Warmię i Mazury łączą z Litwą związki, które chcemy umacniać - powiedział w środę w Olsztynie ambasador Republiki Litwy Eduardas Borisovas. W Olsztynie otwarto konsulat honorowy Republiki Litwy.

Konsulat mieści się przy ul. Wojska Polskiego 13 w Olsztynie w budynku Audytorium Maximum.

Ambasador Republiki Litewskiej Eduardas Borisovas powiedział podczas uroczystości, że "istnieją silne związki między Litwą a Warmią i Mazurami".

"Warmia i Mazury to ziemia, gdzie leży Grunwald. Grunwald to miejsce, gdzie Litwini, Polacy i inne narody sprzymierzone walczyły +o waszą i naszą wolność+. Ziemia warmińsko-mazurska ma dla nas bardzo duże znaczenie, wynikające także z bliskości położenia. Konsulat honorowy to ogromne możliwości dla ścisłych kontaktów między ludźmi, przedsiębiorcami i też możliwość rozwijania kontaktów kulturalnych" - powiedział ambasador Republiki Litwy Eduardas Borisovas.

Konsulem honorowym Republiki Litwy został przedsiębiorca Stefan Duk, który prowadzi działalność gospodarczą na Warmii i Mazurach od ponad 20 lat.

Dyplomata przekazał konsulowi honorowemu obraz ilustrujący widok na XIV wieczne Wilno. Ambasador przypomniał, że stolica Litwy świętuje obecnie 700-lecie. 25 stycznia 1323 r. książę litewski Gedymin podpisał list do władców państw europejskich, w którym po raz pierwszy zostało wymienione będące siedzibą władcy Wilno.

Konsul honorowy to osoba, która pełni funkcje konsularne na rzecz określonego państwa, nie pobierając za to wynagrodzenia.