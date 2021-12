W Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się spotkanie w sprawie usprawnienia systemu ochrony zdrowia

W Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i ekspertów z różnych dziedzin medycyny. Podczas spotkania przedstawione zostaną działania rządu na rzecz poprawy sytuacji w ochronie zdrowia, w tym w zakresie funkcjonowania Funduszu Medycznego.

Ustawa o Funduszu Medycznym powstała z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. W czerwcu minionego roku prezydent złożył projekt w Sejmie, a posłowie przyjęli go niemal jednogłośnie (440 głosów za, 12 - przeciw, 2 wstrzymało się). Ustawę prezydent podpisał w październiku 2020 r.

Jak informowano, w sumie dzięki Funduszowi Medycznemu na ochronę zdrowia trafi co najmniej 4 mld zł rocznie dodatkowych środków. Przeznaczone zostaną one m.in. na profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich, a także na lepszą infrastrukturę ochrony zdrowia i dostęp do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej.

Fundusz ma także przyczynić się do rozwoju systemu opieki zdrowotnej przez koncentrację działań wokół pacjenta i jego potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin. Ma on także ułatwić dzieciom i innym pacjentom cierpiącym na choroby rzadkie i nowotworowe dostęp do leczenia w nowoczesnych szpitalach, a w razie konieczności - także poza granicami Polski.

Po zakończeniu spotkania, ok. godz. 16.30 planowany jest briefing prasowy.