W parlamentarnym zespole ds. przestępstw gospodarczych o nowelizacji Prawa o notariacie

Kwestie związane ze zmianami w Prawie o notariacie były tematem środowego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Lichwy - poinformował szef zespołu Paweł Lisiecki (PiS).

W środę zebrał się Parlamentarny Zespół ds. Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Lichwy. Szef zespołu Paweł Lisiecki (PiS) wskazał na konferencji prasowej po posiedzeniu, że tematem obrad były "kwestie związane ze zmianami prawa o notariacie". Jak mówił, w debacie wzięli udział przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej, zaproszeni zostali też przedstawiciele strony społecznej - osoby, które był ofiarami przestępstw gospodarczych

Według posła PiS, zespół omawiał projekt zmian w Prawie o notariacie. Jak dodał, w projekcie zaproponowano możliwość, "by notariusza, przeciwko któremu toczy się postępowanie, który już wielokrotnie doprowadził do sytuacji, w której osoby rozporządziły swoim mieniem w sposób, który im szkodził, żeby taki notariusz był zawieszany przez ministerstwo - żeby był zawieszany i nie mógł szkodzić".

Dariusz Wilczyński, lider stowarzyszenia "304 KK", wspierającego ofiary przestępstw gospodarczych, w tym lichwy, podkreślił, że ustawa o notariacie jest bardzo ważna społecznie. "Nie ma przyzwolenia, by osoby, które idą do notariusza zostały oszukane. Chcielibyśmy, by ta ustawa była procedowana. Apeluję do posłów i senatorów, by pochylili się nad ustawą" - zaapelował.

Uczestnicy debaty, która odbyła się na posiedzeniu zespołu wskazywali na konferencji na "dramatyczne opowieści" zaproszonych pokrzywdzonych. Przytaczali przykłady historii ludzi, którzy w wyniku błędów w pracy notariuszy tracili m.in. w wyniku oszustw swoje majątki. Jak relacjonowali, mimo to często notariusze odpowiedzialni za te błędy wciąż prowadzą swoje kancelarie.

Na początku grudnia ub.r. Sejm odrzucił projekt nowelizacji Prawa o notariacie, który m.in. dotyczył zwiększenia nadzoru nad notariatem. Resort uzasadniał to nadaniem notariuszom nowych uprawnień. Przepisy przyznawały Ministrowi Sprawiedliwości możliwość zawieszenia notariusza w określonych przypadkach. Szef MS mógłby, w myśl proponowanych wtedy przepisów, obowiązkowo zawieszać notariusza m.in., jeżeli prowadzone przeciwko niemu byłoby postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Przeciwko tym rozwiązaniom protestowali w trakcie prac w Sejmie posłowie opozycji. Zarzucali oni, że projekt ma tak naprawdę na celu zwiększenie kontroli MS i pomniejszenie znaczenia samorządu notariuszy. Także obowiązkowe zawieszanie notariuszy, przeciwko którym trwa postępowanie, było przedmiotem krytyki. Politycy opozycji zwracali także uwagę, że do proponowanych zmian musiałby zostać dostosowany systemu obsługi wydziałów ksiąg wieczystych, który mógłby, jak oceniali, zająć nawet 4 lata.

Krótko po odrzuceniu projektu, przedstawiciele resortu zapowiadali, że nie poddają się i zamierzają ponownie, w niezmienionej formie skierować propozycję tych zmian do Sejmu. Jak dowiedziała się w marcu PAP, autorzy projektu zmienili jednak niektóre propozycje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy. "Nadal uznajemy, że ta odpowiedzialność musi być trochę surowsza niż jest obecnie, bo notariusze zostają wyposażeni w uprawnienia do wydawania wyroków. Postanowiliśmy jednak złagodzić te zapisy projektu" - powiedział w marcu PAP wiceminister Marcin Warchoł.

W myśl nowego projektu, minister sprawiedliwości będzie miał możliwość, a nie - jak w poprzedniej propozycji - obowiązek zawieszenia notariusza w niektórych konkretnych przypadkach. "Dodajemy też możliwość pełnego odwołania się notariusza do sądu okręgowego od decyzji ministra o zawieszeniu. W takim odwołaniu będzie można kwestionować także okoliczności faktyczne, a nie tylko formalne" - tłumaczył Warchoł. Dodał, że wniesienie takiego odwołania będzie wstrzymywać wykonanie decyzji o zawieszeniu notariusza.

Według wiceszefa MS, zgodnie ze zmianami minister sprawiedliwości będzie mógł zawiesić notariusza w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa zagrożonego karą powyżej 10 lat pozbawienia wolności. Wcześniejsza propozycja przewidywała, że minister miałby obligatoryjnie zawieszać notariusza jeśli byłoby przeciwko niemu prowadzone postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.