W Paryżu otwarto pierwsze Biuro Studium KUL dla Polonii i Polaków

Od konferencji poświęconej nowoczesnemu patriotyzmowi rozpoczęło w sobotę działalność pierwsze Biuro Studium KUL dla Polonii i Polaków, które powstało w Seminarium Polskim w Paryżu. Łącznie w zajęciach prowadzonych przez studium uczestniczy ponad 330 osób z 11 krajów.

W Seminarium Polskim w Paryżu otwarto w sobotę pierwsze Biuro Studium KUL dla Polonii i Polaków. Wydarzenie transmitowane było na stronach lubelskiej uczelni. Uczestnicy inauguracji wzięli udział w konferencji "Nowoczesny patriotyzm, jak promować wartości w dzisiejszym świecie. Współczesne wyzwania komunikacyjne, nowe media i technologie", która rozpoczęła się od zaprezentowania przesłania przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego.

"Bardzo cieszę się z podjęcia tej inicjatywy, którą gorąco wspieram. Wiem, że Studium KUL jest odpowiedzią na potrzeby edukacyjne zgłaszane przez naszych rodaków z wielu krajów. Zajęcia dydaktyczne oferowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie tylko przyczyniają się do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych, ale także stwarzają okazję do promocji polskiej kultury, historii oraz nauki" - ocenił przewodniczący KEP w nagraniu wideo.

Zwrócił uwagę, że Biuro Studium KUL dla Polonii i Polaków wraz z punktem informacyjnym będzie mieścić się w Seminarium Polskim w Paryżu, które należy do Konferencji Episkopatu Polski, a w jej imieniu zarządza nim Polska Misja Katolicka we Francji. "Życzę dalszego rozwoju tej tak potrzebnej inicjatywy i błogosławię wszystkim, którzy są w nią zaangażowani" - dodał abp Gądecki.

Sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak w zaprezentowanym podczas sobotniej uroczystości nagraniu podkreślił, że docenia wszelkie inicjatywy budujące polskość poza granicami ojczyzny, a edukacja - jego zdaniem - jest niezwykle ważnym czynnikiem budowania polskiej tożsamości.

"Nasza tożsamość i jej przekazywanie, a także dobre imię naszego kraju to coś, co sami jako Polacy na świecie współtworzymy. To państwo - Polonia i Polacy za granicą - jesteście najlepszymi ambasadorami narodu polskiego. Jako rząd Rzeczpospolitej rozumiemy to i wspieramy działania Polonii i Polaków za granicą kwotą ponad 580 mln zł rocznie. To najwyższa suma w historii Polski po '89 roku"- zwrócił uwagę Dziedziczak.

Podziękował również władzom KUL za podjęcie najnowszej inicjatywy. "Wierzę, że Biuro Studium KUL dla Polonii i Polaków stanie się takim miejscem, gdzie będzie rozkwitać polskość" - zaznaczył.

Obecny w Paryżu ambasador Polski we Francji Jan Emeryk Rościszewski przypomniał historię Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zaznaczając, że tradycja KUL-owska zobowiązuje. "Zobowiązuje do tego, aby kolejne dzieła, inicjatywy miały wymiar historyczny. I dzisiaj, uczestnicząc w inauguracji studium, które KUL rozpoczyna na rzecz polskiej emigracji mam wrażenie, że jestem właśnie w takim momencie absolutnie historycznym, który pozwoli nie tylko KUL-owi, ale Polsce na odpowiednią promocję języka polskiego, kultury i naszej - może to jest duże słowo - chrześcijańskiej i polskiej cywilizacji" - stwierdził ambasador.

Rektor KUL prof. Mirosław Kalinowski podkreślił znaczenie ewangelicznej służby KUL. "Wierność Ewangelii i nauczaniu Kościoła to najistotniejszy walor naszej uczelni, który umacnia jej prestiż, który pokazuje jej elitarność, rozpoznawalność w świecie akademickim" - dodał rektor.

Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą zainaugurowało działalność jesienią ub.r. Kursy prowadzone przez ekspertów KUL w ramach studium obejmują: szkolenia z opieki nad pacjentem przewlekle chorym i paliatywnym, profilaktyki zachowań ryzykownych, poradnictwa i strategii wspierających, nowych mediów i komunikacji, teologii i nowej ewangelizacji i promocji kultury polskiej.

W zajęciach prowadzonych przez Studium uczestniczy ponad 330 osób z 11 krajów, m.in. z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA i z Kanady. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i odbywają się w trybie hybrydowym: są to dwa dwudniowe zjazdy stacjonarne i cztery dwudniowe zjazdy online. Absolwenci otrzymają dyplomy KUL i certyfikaty ukończenia studium w języku polskim i w języku krajów zamieszkania uczestników.