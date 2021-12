W pełni zaszczepionych jest ponad 20,4 mln osób, ponad 3 mln przyjęło dawkę przypominającą

W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest w Polsce ponad 20,4 mln obywateli; ponad 3 mln osób przyjęło dawkę przypominającą. Ministerstwo zdrowia podało, że bezpłatną aplikację "Skaner Certyfikatów COVID" pobrało ponad 825 tys. użytkowników.

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce 20 470 166 osób. Dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 przyjęły 3 052 853 osoby - podano w piątek na stronach rządowych.

Zaledwie 1,41 proc. osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 zostało zakażonych. Od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką 13,5 proc. zakażeń stanowili w pełni zaszczepieni - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Podało także, że wśród wszystkich zgonów osób zakażonych koronawirusem 6,73 proc. stanowiły osoby zaszczepione, zgony nie są związane ze szczepieniem.

Minister zdrowia Adam Niedzielski w Polsat News był pytany, czy jego zdaniem szczepienia przeciw SARS-CoV-2 powinny być obowiązkowe. "Ja uważam jednak, że ludzie powinni mieć prawo wyboru co do szczepień, natomiast w przypadku pewnych grup, które są najbardziej z jednej strony narażone, a z drugiej też odpowiadają w sensie społecznym za pewne zwiększone ryzyko transmisji, to z punktu widzenia mojego te grupy rzeczywiście powinny podlegać obowiązkowi szczepień" - powiedział.

Dopytywany, czy taki obowiązek miałby dotyczyć medyków i nauczycieli, Niedzielski potwierdził. "Nauczyciele też" - powiedział. Ocenił, że obowiązkowe szczepienia powinny dotyczyć także służb mundurowych "ze względu na pełnione obowiązki". Jednocześnie zapewnił, że zmiany te nie będą wprowadzane "z dnia na dzień". Zdaniem ministra nie ma natomiast konieczności objęcia obowiązkiem szczepień pracowników handlu.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że od 16 grudnia resort zdrowia chce rozpocząć akcje szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Podał, że 1,1 mln szczepionek przeznaczonych dla tej grupy dotrze do Polski 13 grudnia. "W granicach 11-12 grudnia Ministerstwo Zdrowia wystawi e-skierowania dla tej grupy wiekowej, które będą musieli podjąć rodzice" - powiedział. Dodał, że rejestracja na te szczepienia będzie przebiegała tak samo jak starszych dzieci.

Rzecznik MZ podał także, że do resortu docierają informacje od obywateli o problemach po przyjęciu dawki przypominającej preparatem Johnson & Johnson. "Sytuacja wygląda tak, że po konsultacji z ministrem ds. cyfryzacji podjęliśmy dzisiaj pilną decyzję o wstrzymaniu wystawiania certyfikatów po dawce przypominającej dla pacjentów zaszczepionych szczepionką Johnson & Johnson" - poinformował Andrusiewicz.

Podkreślił, że jest to problem całej UE. "Po zaszczepieniu szczepionką Johnson & Johnson, kiedy decydujemy się na zaszczepienie dawką przypominającą, mamy w karcie szczepienia, przy certyfikacie, wpisane dwa na dwa. Oznacza to, że ostatnią przyjmowaną dawką jest albo Pfizer albo Moderna. Tym samym aplikacje we wszystkich państwach unijnych odczytują, że jesteśmy po pełnej dawce szczepienia Pfizera bądź Moderny i obowiązuje nas ten 14-dniowy okres wyczekiwania" - wyjaśnił Andrusiewicz.

Przyznał, że na poziomie UE nie ma żadnych regulacji. "Chroniąc naszych obywateli przed możliwymi konsekwencjami, których już niektórzy doświadczyli, zdecydowaliśmy się dzisiaj nie wystawiać certyfikatu po dawce przypominającej. Certyfikat po dawce podstawowej szczepionki Johnson & Johnson obowiązuje 12 miesięcy, więc tutaj nie ma żadnych problemów, żeby obywatele posługiwali się tym certyfikatem po pierwszej szczepionce" - zastrzegł.

Dodał, że w ciągu dwóch tygodni na Internetowym Koncie Pacjenta każdej osoby zaszczepionej dawką przypominającą będą wygenerowane dwa certyfikaty. "W ciągu dwóch tygodni my, jako Polska, pierwsi wprowadzimy identyfikację po dwóch certyfikatach" - poinformował. Andrusiewicz wyjaśnił, że pacjenci, którzy teraz przyjmą przypominającą dawkę szczepionki Johnson & Johnson, będą posługiwać się starym certyfikatem covidowym. "Wszyscy od dzisiaj będą posługiwać się certyfikatem starym, a w ciągu dwóch tygodni certyfikat nowy trafi na Internetowe Konto Pacjenta" - powiedział.

Zaznaczył, że we wtorek podczas pobytu w Brukseli minister zdrowia Adam Niedzielski podczas rozmów z ministrami zdrowia postawi ten temat jako priorytetowy do rozwiązania w najbliższym czasie.

Z danych resortu zdrowia wynika, że bezpłatną aplikację "Skaner Certyfikatów COVID" pobrało dotąd ponad 825 tys. użytkowników, ponad 632,5 tys. dla systemu Android, a 193,7 tys. na iOS.

Bezpłatna aplikacja służy do skanowania przy użyciu aparatu w telefonie kodu QR prezentowanego przez osobę zaszczepioną, posiadającą negatywny wynik testu COVID-19 lub osobę ozdrowiałą. Właścicielem aplikacji jest Skarb Państwa - Minister Zdrowia, a dostawcą i administratorem - Centrum e-Zdrowia.

Aplikację "Skaner Certyfikatów COVID" można pobrać na urządzenie mobilne z odpowiedniego sklepu: dla systemu operacyjnego iOS z App Store, zaś dla systemu operacyjnego Android - z Google Play. Pobranie jest bezpłatne, mogą zostać jedynie naliczone opłaty za transfer danych, potrzebnych do pobrania aplikacji. Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne.