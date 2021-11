W pełni zaszczepionych prawie 20,3 mln osób; 1,6 mln dzieci w wieku 12-17 lat

Przeciw COVID-19 w pełni zaszczepionych jest w Polsce jest blisko 20,3 mln osób. Zaszczepiono 1,6 mln dzieci w wieku 12-17 lat. Szczepienia jakościowo zmieniają naszą sytuację w walce z pandemią – podkreśla minister zdrowia Adam Niedzielski.

Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciw COVID-19 wynosi 40 827 691 iniekcji. W pełni zaszczepione są 20 298 362 osoby. Dzienna liczba szczepień to 131 967. Trzecią dawkę szczepionki przyjęło 273 479 osób, a dawkę przypominającą - 1 933 407 osób. Łącznie do Polski dostarczono 75 286 960 dawek szczepionki, z czego do punktów trafiło 41 997 895 dawek. Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 594 507 dawek.

Zgłoszono 16 193 niepożądane odczyny poszczepienne, w większości łagodne.

Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych poinformował, że przeciw COVID-19 zaszczepiono w Polsce 1,6 mln dzieci w wieku 12-17 lat; działania niepożądane stanowiły 0,004 proc. tej liczby i miały na ogół łagodny i przejściowy charakter.

W środę badania potwierdziły 28 380 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 460 osób z COVID-19. To najwyższa liczb zakażeń w IV fali pandemii w Polsce. Dokładnie rok temu wykryto 10 139 nowych przypadków, a tydzień temu - 24 239 zachorowań.

Rada Medyczna zaleciła w ostatnim stanowisku m.in. ograniczenie do niezbędnego minimum imprez masowych, działalności handlowej i artystycznej, zwłaszcza w powiatach, gdzie liczba hospitalizacji przekracza 9 na 100 tys. mieszkańców. Rada rekomenduje też najszersze szczepienie osób do tej pory niezaszczepionych oraz przyjęcie trzeciej dawki przez osoby uprawnione.

"W tej chwili, nawet jeśli wszyscy rzuciliby się do szczepień, statystyki zmienią się nam dopiero dwa tygodnie, po drugiej dawce" - powiedział wirusolog prof. Włodzimierz Gut. W jego ocenie "zostają nam jedynie tzw. ograniczenia covidowe, czyli m.in. samodyscyplina, maseczki, ograniczenie ruchliwości". Zwrócił uwagę, że w tej chwili w Polsce połowa społeczeństwa jest zaszczepiona. "Mniej więcej będzie potrzeba, żeby przechorowało dwie trzecie osób niezaszczepionych" - powiedział wirusolog.

Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił z kolei, że szczepienia jakościowo zmieniają naszą sytuację w walce z pandemią. "Warto w tym momencie powiedzieć, że to, że szczepienia stały się tak powszechnie dostępnym dobrem jest jakościową zmianą, która nam pozwala inaczej podchodzić do walki z pandemią" - mówił minister Niedzielski.

Zapowiedział też, że na razie nie będzie kwarantanny dla zaszczepionych zamieszkałych z chorymi na COVID-19. Minister zdrowia pytany czy rozważa wprowadzenie kwarantanny dla osób zaszczepionych, które mieszkają z zakażonymi zwrócił uwagę, że "te osoby nawet jeśli nie chorują, nie mają objawów, to mogą być nosicielami". "To ryzyko, które w przypadku mutacji - a z taką mamy do czynienia - które są bardzo zakaźne powoduje zwiększone ryzyko transmisji" - dodał. "Na tę chwilę nie zdecydowaliśmy się na tę decyzję" - poinformował.

CBOS zapytał respondentów o obawy związane z zakażeniem się koronawirusem, ocenę polityki rządu wobec epidemii, stosunek do szczepień przeciw COVID-19, w tym o zainteresowanie przyjęciem dawki przypominającej. Pytano też o ocenę proponowanych rozwiązań umożlwiających pracodawcom sprawdzenie, którzy pracownicy są zaszczepieni.

Wyniki badań pokazują, że 52 proc. Polaków obawia się zarażenia koronawirusem, a 46 proc. nie wyraża takich obaw. "Od poprzedniego badania zmniejszył się natomiast odsetek ankietowanych w ogóle niebojących się zakażenia o 5 punktów, a wzrósł raczej niebojących się zakażenia o 3 punkty do 27 proc." - wskazują badania CBOS.