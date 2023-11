W piątek akcja „Szkoła do hymnu” - wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego

W piątek uczniowie i nauczyciele, w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewają Mazurka Dąbrowskiego. Akcja „Szkoła do hymnu” ma na celu włączenie społeczności szkolne w świętowanie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Aby wziąć udział w akcji, dyrektor szkoły, przedszkola, placówki oświatowej lub inna uprawniona przez niego osoba wypełnia ankietę zgłoszeniową. Na zgłoszenia MEiN czeka do 9 listopada br. do godz. 23:59.

Każda placówka, która weźmie udział w akcji, otrzyma pamiątkowy dyplom.

"Szkoła do hymnu" to kontynuacja akcji, która rozpoczęła się w 2018 r. Od początku cieszy się ona zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Do akcji włączają się także placówki polonijne z całego świata.

W 2018 r. wspólne śpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego" odbyło się pod hasłem "Rekord dla Niepodległej". W akcji uczestniczyło blisko 5 mln uczniów (4 867 937) i prawie 480 tys. nauczycieli (475 235) w 24 439 przedszkolach, szkołach i placówkach. Dodatkowo w akcję zaangażowało się prawie 14 tys. uczniów (13 702) oraz 1 055 nauczycieli ze 109 szkół polonijnych z całego świata.

W roku 2019 hymn zaśpiewało 4 121 529 uczniów oraz 405 399 nauczycieli w całej Polsce. Łącznie swój udział w akcji zgłosiło 20 475 szkół z całego kraju oraz ponad 100 placówek polonijnych. W roku 2020 - mimo trwającej epidemii i kształcenia na odległość - do akcji w różnej formie przystąpiło w sumie 16 269 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju oraz 134 placówki polonijne. Rok 2021 to prawie 21 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, blisko 4 mln uczniów i prawie 380 tys. nauczycieli oraz 359 szkół polonijnych biorących udział w akcji.

W ubiegłym roku "Mazurek Dąbrowskiego" wybrzmiał w blisko 20,5 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Hymn narodowy w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 odśpiewało ponad 4 mln uczniów i blisko 400 tys. nauczycieli z całego kraju.

W 2022 r. po raz kolejny do akcji przystąpiły także szkoły polonijne z całego świata. Było ich 359, w tym 231 szkół społecznych, 46 szkół przy placówkach dyplomatycznych i 82 szkoły w systemie oświaty kraju zamieszkania.

Autorka: Agata Zbieg

agz/ mhr/