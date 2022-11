W piątek dzień otwarty w Senacie (aktl.)

Z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP oraz Narodowego Święta Niepodległości, piątek 11 listopada będzie w Senacie dniem otwartym. W godz. 10.00-16.00 będzie można zobaczyć m.in. miejsca, gdzie pracują senatorowie, a w godz. 14.00-16.00 spotkać się z marszałkiem izby Tomaszem Grodzkim.

"Dzień otwarty to wyjątkowa szansa, by zobaczyć miejsca, gdzie na co dzień pracują senatorowie: salę obrad plenarnych Senatu, miejsca, gdzie zbierają się komisje senackie, hol, gdzie odbywają się konferencje prasowe Marszałka Senatu RP i senatorów, foyer i inne ciekawe zakątki Izby" - podano w komunikacie Centrum Informacyjnego Senatu.

W piątek - poinformowało CIS - prezentowana będzie także wystawa o różnorodności społecznej senatorów II Rzeczypospolitej. Składają się na nią fotografie archiwalne oraz reprodukcje portretów, afisze i druki związane z wyborami parlamentarnymi ze szczególnym uwzględnieniem udziału kobiet oraz mniejszości narodowościowych i etnicznych oraz gabloty z pamiątkami po senatorach II RP. Natomiast na zewnątrz, w podcieniach Senatu, będzie można zobaczyć wystawę o historii Izby Wyższej "Senat wczoraj i dziś".

"Na gości będą czekać przewodnicy, którzy opowiedzą o historii Izby i odpowiedzą na pytania zwiedzających. Dostępne także będą bezpłatne wydawnictwa informacyjno-edukacyjne" - podało CIS.

Zwiedzającym udostępnione zostanie wejście na teren parlamentu od strony ulicy Wiejskiej. Aby wejść do gmachu trzeba będzie okazać dokument potwierdzający tożsamość i ze względów bezpieczeństwa poddać się kontroli pirotechnicznej. Nie trzeba wcześniej rezerwować swojej wizyty w Senacie.

W II RP w wyniku kompromisu politycznego Senat zaistniał w Konstytucji Marcowej w 1921 r. jako drugi, obok Sejmu, organ władzy ustawodawczej, wybieralny, lecz o mocno ograniczonych kompetencjach. Po wyborach w dniu 12 listopada Senat I kadencji II RP zebrał się na inauguracyjnym posiedzeniu 28 listopada 1922 r., otwartym przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Pierwszym marszałkiem Senatu został Wojciech Trąmpczyński.

Konstytucja Kwietniowa 1935 r. umocniła pozycję Senatu w stosunku do Sejmu, lecz jednocześnie oba te organy ustawodawcze podporządkowała prezydentowi, istotnie ograniczone zostało prawo wyborcze do Senatu i uznany on został za izbę elitarną. Senat II RP zebrał się na ostatnim posiedzeniu 2 września 1939 r.