W piątek Komitet Polityczny PiS zajmie się zmianami w strukturze partii

Podział struktury partyjnej na 100 okręgów i zakaz łączenia funkcji partyjnych z ministerialnymi dla szefów tych okręgów - przewiduje propozycja zmian w strukturze partii, którą w piątek po południu ma zająć się Komitet Polityczny PiS - wynika z nieoficjalnych informacji.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki w ubiegłym tygodniu poinformował, że podczas posiedzenia kierownictwa PiS "zostały rekomendowane pewne decyzje dotyczące partii, funkcjonowania partii, które w przyszłym tygodniu zostaną przedstawione Komitetowi Politycznemu".

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, spotkanie Komitetu Politycznego PiS zaplanowano na piątkowe popołudnie.

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel w miniony czwartek w Programie Pierwszym Polskiego Radia odnosząc się do propozycji zmian zaznaczył, że reforma struktur wewnętrznych PiS została zapoczątkowana podczas ubiegłorocznego kongresu, gdzie zmieniono statut partii i dano takie możliwości. "Rozważamy pewną dynamizację struktur wewnątrzpartyjnych" - dodał.

Polityk zbliżony do kierownictwa PiS powiedział, że obecnie struktura partyjna odpowiada okręgom wyborczym do Sejmu (okręgów w wyborach do Sejmu jest 41). "Założenie jest takie, by po zmianie odpowiadała ona okręgom senackim, czyli by było ich 100" - powiedział. Ponadto - dodał - propozycja przewiduje, by szefowie okręgów mieli zakaz łączenia funkcji partyjnych z ministerialnymi.