W piątek politycy PiS ruszą z ogólnopolską akcją pod hasłem "#SprawdzamyTuska"

W piątek politycy Prawa i Sprawiedliwości ruszą z ogólnopolską akcją pod hasłem "#SprawdzamyTuska" - przekazał PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek. Pokażemy, jak obłudne i nieprawdziwe są dzisiejsze wypowiedzi polityków z PO, zwłaszcza Donalda Tuska, biorąc pod uwagę konkretne głosowania w Sejmie - dodał.

"W piątek politycy PiS ruszają z ogólnopolską akcją w regionach pod hasłem +#SprawdzamyTuska+. Będzie to cykl konferencji, które odbędą się w każdym okręgu w najbliższych dniach, w trakcie których parlamentarzyści PiS przypomną, jak zachowywali się politycy Platformy i opozycji, w chwili gdy podejmowane były decyzje dotyczące kluczowych reform z punktu widzenia milionów Polaków" - zapowiedział Bochenek.

"Pokażemy, jak obłudne i nieprawdziwe są dzisiejsze wypowiedzi polityków z Platformy, zwłaszcza Donalda Tuska, biorąc pod uwagę konkretne głosowania w Sejmie w sprawie 500plus, podniesienia kwoty wolnej od podatku, czy obniżeniu podatku PIT z 17 do 12 proc. Sprawdzamy Tuska i polityków Platformy na konkretach" - oświadczył.

Bochenek zaznaczył, że żadne z wyżej wymienionych rozwiązań nie było popierane przez Platformę. "Zawsze robili wszystko, także poprzez obstrukcję w parlamencie, aby te ustawy nie zostały przyjęte. Permanentnie wieszczyli katastrofę budżetową, straszyli Polaków. Żadna z tych czarnych przepowiedni się nie sprawdziła, bo wszystkie były czystym kłamstwem" - podkreślił.

Rzecznik PiS powiedział, że dzięki wdrażanym programom w znacznym stopniu zostało ograniczone ubóstwo w polskich rodzinach, a Polska przez lata miała jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Europie.

"Dzięki rozwijającej się gospodarce zredukowaliśmy do minimum bezrobocie, a dzisiaj pierwszy raz od kilkudziesięciu lat pracuje zawodowo aż 17 mln Polaków. W czasach Tuska nie tylko było bezrobocie, ale panowała powszechna bieda" - mówił.

"To co odróżnia nas od konkurentów politycznych to wiarygodność i prowadzenie polityki w służbie mieszkańcom przez Prawo i Sprawiedliwość. My zawsze dotrzymujemy słowa" - podkreślił Bochenek.