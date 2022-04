W piątek przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej

W piątek polski Kościół obchodzi Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Wspominając duchownych, którzy zginęli podczas II wojny światowej, módlmy się w sposób szczególny o pokój na świecie – napisał przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.

W liście z okazji zbliżającego się Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej i rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau przewodniczący Episkopatu zaznaczył, że "wojny, które wybuchają w XXI w. pokazują, że wciąż są ludzie, którzy, nie zważając na innych, realizują swoje cele, niszcząc wszystko i wszystkich, którzy są na ich drodze".

"Dlatego wspominając duchownych, którzy zginęli podczas II wojny światowej, módlmy się też za tych wszystkich, którzy giną dziś" - zastrzegł.

Ogólnopolskie uroczystości z okazji dnia męczeństwa odbędą się w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. W piątek o godz. 11.00 otwarta zostanie wystawa i prezentacja multimedialna o kapłanach męczennikach II wojny światowej. Mszy św. o godz. 12.00 będzie przewodniczył biskup włocławski Krzysztof Wętkowski. W czwartek, w wigilię tego wydarzenia, o godz. 19.30 w kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności będzie odprawiona msza św., a następnie zebrani przejdą pod pomnik Jana Pawła II.

Ustanowiony przez KEP w 2002 r. Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego ma na celu upamiętnienie księży, którzy byli ofiarami systemów totalitarnych, szczególnie nazizmu i komunizmu. Obchody w Kaliszu są kontynuacją corocznego dziękczynienia księży - więźniów Dachau za wyzwolenie obozu 29 kwietnia 1945 r. W obawie przed likwidacją obozu, ślubowali św. Józefowi, że jeśli przeżyją, będą pielgrzymować co roku do kościoła św. Józefa w Kaliszu. Obóz został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. Ocaleni księża z Polski do końca życia wypełniali złożone przyrzeczenie i pielgrzymowali do Kalisza, dziękując za ocalenie. Ostatni z nich, ks. Leon Stępniak, zmarł w 2013 r.