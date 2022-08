W piątek Sejm będzie głosował m.in. nad sprzeciwem Senatu wobec nowelizacji Kodeksu karnego

Sejm w piątek będzie kontynuował przerwane w lipcu posiedzenie; posłowie będą głosować m.in. nad sprzeciwem Senatu wobec nowelizacji Kodeksu karnego, który zaostrza kary za najcięższe przestępstwa. Możliwe, że Sejm będzie też głosował nad senackimi poprawkami do ustawy o dodatku węglowym.

Senat odrzucił w czwartek nowelizację Kodeksu karnego, która zaostrza kary za najcięższe przestępstwa, wprowadza tzw. bezwzględne dożywocie oraz konfiskatę aut pijanych kierowców. Opracowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, krytykowana przez opozycję i część środowiska prawniczego nowelizacja Kodeksu karnego została przyjęta przez Sejm 7 lipca.

Nowelizacja podnosi górną granicę terminowej kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat przy jednoczesnej likwidacji osobnej kary 25 lat więzienia. Wydłużono też okres przedawnienia zbrodni zabójstwa z 30 do 40 lat. Zmiany przewidują też wprowadzenie kary tzw. bezwzględnego dożywocia, czyli kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Zaproponowano też zaostrzenie kar za przestępstwa o charakterze seksualnym i pedofilię. Kara od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie będzie grozić za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem.

Podwyższono - z 500 do 800 zł - kwotę, od której kradzież przestaje być wykroczeniem a staje się przestępstwem. Nowelizacja zakłada też m.in. konfiskatę pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę. Przepadek auta ma być stosowany w przypadkach, gdy kierowca ma co najmniej 1,5 promila lub jeśli spowodowuje wypadek przy zawartości co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi lub też w sytuacji recydywy.

Prawdopodobnie posłowie będą też w piątek głosować nad senackimi poprawkami do ustawy o dodatku węglowym. Senat rozszerzył zakres gospodarstw domowych uprawnionych do otrzymania dodatku w wysokości 3 tys. zł. Senacka poprawka przewiduje wykreślenie z ustawy definicji paliwa stałego rozumianego jako "węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego". W efekcie prawo do dodatku w wys. 3 tys. zł zyskują gospodarstwa domowe niezależnie od rodzaju źródła ogrzewania.

Senat zaproponował też skreślenie przepisów, które nie odnoszą się do dodatku węglowego. Chodzi o artykuły odnoszące się do Prawa bankowego, procedur przejmowania banków i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Senatorowie poparli też skreślenie artykułu odnoszącego się do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Posłowie prawdopodobnie będą też głosować nad sprzeciwem Senatu wobec ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, która zakłada m.in. przekształcenie Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" w spółkę akcyjną, gdzie Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem.

Odrzucona w czwartek przez senatorów ustawa przewiduje konsolidację Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" (PPL) przez wniesienie akcji, należących do Skarbu Państwa do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Wcześniej - w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - nastąpi przekształcenie PPL w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. Ostatnim etapem będzie objęcie akcji nowopowstałej spółki Polskie Porty Lotnicze przez CPK.

Posłowie mają też głosować nad poprawkami Senatu do nowelizacji Karty Nauczyciela dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli. Projekt przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki; nowela zmierza do likwidacji dwóch stopni awansu: nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, a w ich miejsce wprowadza nauczyciela początkującego. Wprowadza też zmiany w wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz jedną obowiązkową "godzinę dostępności" nauczyciela dla uczniów i rodziców.

Jedna z senackich poprawek zakłada zwiększenie wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Zgodnie z nią, średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego ma wynosić 130 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, nauczyciela mianowanego - 187 proc. kwoty bazowej, a nauczyciela dyplomowanego - 233 proc. kwoty bazowej.