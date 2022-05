W piątek siódma edycja Digital Youth Forum dot. bezpiecznego korzystania z Internetu i nowych technologii

W piątek odbędzie się siódma edycja Digital Youth Forum dot. bezpiecznego korzystania z Internetu i nowych technologii. Podczas wydarzenia młodzi oraz dorośli specjaliści i specjalistki z dziedziny nowych technologii podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą z nastolatkami.

3 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się wydarzenie poświęcone edukacji w zakresie bezpiecznego, kreatywnego i pozytywnego korzystania z Internetu oraz nowych technologii. Impreza skierowana jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i klas 1-3 szkół ponadpodstawowych. Zapisy klas szkolnych wciąż trwają.

Wydarzenie będzie transmitowane online. Z myślą o uczniach z Ukrainy transmisja tłumaczona będzie na język ukraiński. Dla uczniów niesłyszących lub niedosłyszących wydarzenie transmitowane będzie na język migowy.

Podczas Digital Youth Forum młodzi aktywiści i aktywistki oraz dorośli specjaliści i specjalistki z dziedziny nowych technologii podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą z nastolatkami. Powiedzą ich popchnęło do działania oraz jakie trudności napotkali na swojej drodze i jak sobie z nimi poradzili.

"Po dwóch latach pandemii wracamy do Centrum Nauki Kopernik! To właśnie stamtąd będziemy prowadzili transmisję. Chcemy, by DYF łączył najlepsze cechy wydarzeń offline i online. Na widowni zasiądzie blisko 400 uczniów i uczennic z całej Polski, ale też mocno skupiamy się na wysokiej jakości transmisji i dostosowaniu jej do potrzeb klas oglądających nas zdalnie. Zgłosiło się ich już ponad 200 i cały czas rejestrują się kolejne. Z radością przywitaliśmy tez zgłoszenia do udziału szkół ukraińskich. Transmisja będzie dla nich nie tylko okazją do edukacji medialnej, ale też zdalnego spotkania z rówieśnikami z Polski" - powiedział koordynator wydarzenia Maciek Kępka.

Jak informuje organizator wydarzenia Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, zapisy na wydarzenie trwają do dnia jego rozpoczęcia, są dostępne na stronie digitalyouth.pl. Zapisów mogą dokonywać nauczycielki i nauczyciele.