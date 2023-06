W piątek szef MSZ udaje się do Normandii; weźmie udział w konferencji dot. wyzwań stojących przed demokracją

Szef MSZ Zbigniew Rau w piątek udaje się do Francji, gdzie w Normandii weźmie udział w udział w piątej edycji Tocqueville Conversations, konferencji na temat aktualnych wyzwań stojących przed demokracją - przekazał PAP resort dyplomacji.

Jak podkreśla MSZ, "wydarzenie odbędzie się w szczególnym miejscu - w domu, gdzie żył i tworzył Alexis de Tocqueville, autor jednej z najważniejszych rozpraw o demokracji".

Zbigniew Rau wystąpi jako prelegent podczas obrad okrągłego stołu "The end of the myth of perpetual peace" (koniec mitu wiecznego pokoju).

"Uczestnicząc w Konferencji, minister Zbigniew Rau podzieli się polską refleksją na temat aktualnej sytuacji międzynarodowej. Będzie to także sposobność usłyszeć argumenty tych, którzy mają odmienne zdanie" - przekazało MSZ.

Jak zaznaczono, "udział w tym eksperckim spotkaniu będzie także wyrazem zaangażowania Polski w europejską debatę polityczną".

Fundacja Tocqueville'a, Le Figaro i The Atlantic Council organizują "Rozmowy Tocqueville'a", gromadząc polityków, intelektualistów i działaczy społeczeństwa obywatelskiego z obu stron Atlantyku. Głównym tematem dyskusji tegorocznej edycji będą konsekwencje wojny w Ukrainie.

Szef MSZ, zanim objął stanowisko w rządzie, pracował na Uniwersytecie Łódzkim jako kierownik Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych oraz Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a. Jest też autorem licznych publikacji naukowych dotyczących m.in. myśli Johna Locke'a i Alexisa de Tocqueville'a oraz teorii liberalizmu.