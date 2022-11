W piątek w Sejmie drugi dzień obrad Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE

W piątek w drugim dniu obrad Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE zaplanowano dyskusję nt. ochrony podstawowych praw i wolności w sytuacjach konfliktów zbrojnych i kryzysów humanitarnych. Zgromadzenie obraduje w sali posiedzeń Sejmu

Wystąpienia końcowe wygłoszą: sekretarz generalny Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Roberto Montella, przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Margareta Cederfelt oraz przewodnicząca delegacji Sejmu i Senatu do ZP OBWE posłanka Barbara Bartuś (PiS).

Bartuś poinformowała PAP, że zaplanowano też posiedzenie Komisji Stałej, czyli spotkanie przewodniczących delegacji krajowych. "Chcemy dokonać zmian w regulaminie naszego zgromadzenia, żeby wprowadzić możliwość zawieszania w prawach członka państw-agresorów, jakim w tej chwili jest Rosja, państw które nie przestrzegają zasad, które z OBWE wynikają. Więc mamy tu na myśli Rosję i Białoruś" - podkreśliła.

Do Warszawy przyjechało 200 delegatów ZPE OBWE z 52 krajów z całego świata. Dyskusja podczas obrad dotyczy m.in. wojny na Ukrainie i jej wpływu na bezpieczeństwo europejskie. Polska odmówiła wydania wiz członkom rosyjskiej delegacji OBWE; nie ma też przedstawicieli Białorusi.

W czwartek, w pierwszym dniu obrad z uczestnikami sesji połączył się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zwracał on uwagę, że różne międzynarodowe instytucje poszukują sposobów powstrzymania rosyjskiego terroru, tak, aby maksymalnie izolować Rosję, a także by znaleźć wyjście z kryzysów wywołanych przez ten kraj. "Ale dlaczego wśród nich nie ma OBWE?. Dlaczego państwo terrorysta nawet po 9 miesiącach swoich ciągłych zbrodni w dalszym ciągu pozostaje jednym z członków waszego zgromadzenia?" - pytał prezydent Ukrainy.

Jak dodał, gdyby nie decyzja Polski dotycząca odmowy wydania wiz dla rosyjskiej delegacji, to "przedstawiciele państwa terrorysty mogliby być dzisiaj wśród" uczestników odbywającej się w Warszawie sesji ZP OBWE. Członkostwo Rosji - stwierdził prezydent Ukrainy - "jest otwartym znęcaniem się nad wszystkimi zasadami, na podstawie których powołano OBWE". Wyraził wdzięczność przedstawicielom polskiego Sejmu, rządu, prezydentowi za to, że delegacja rosyjska nie została wpuszczona do Polski na sesję ZP OBWE.

Pełniący obecnie funkcję przewodniczącego OBWE szef polskiego MSZ Zbigniew Rau podkreślił, że "jedna rzecz wydaje się całkowicie pewna: w historii OBWE nie mamy doświadczenia podobnie fundamentalnego kryzysu, jak obecna wojna na Ukrainie, którą rozpoczęła Federacja Rosyjska".

"Ta wojna jest egzystencjalnym zagrożeniem dla Ukrainy, natomiast OBWE zadaje sobie pytania o własną rolę w XXI wieku. Wspólnota międzynarodowa całkowicie zjednoczyła się w obronie podstawowych zasad prawa międzynarodowego; olbrzymia większość krajów OBWE przyjęła zasady prawa międzynarodowego jako swoje własne" - mówił szef MSZ. Jak ocenił, udało się "w sposób kolektywny podtrzymać zasady i cele OBWE".

Rau wyraził też przekonanie, że udało się "obronić to, co można nazwać przyzwoitością OBWE". Zaznaczył jednak, że OBWE została zmuszona do działania "na poziomie najmniejszego wspólnego mianownika". "Zbiór działań, co do których się zgadzamy, jest coraz mniejszy; niestety, to ma swój negatywny wpływ na długofalową perspektywę organizacji" - mówił.

Przewodnicząca ZP OBWE Margareta Cederfelt zapewniła, że Zgromadzenie Parlamentarne jest z Ukrainą. "Tak działo się od samego początku i tak będzie się działo" - oświadczyła.

Marszalek Sejmu Elżbieta Witek mówiła podczas czwartkowych obrad, że dziś społeczność międzynarodowa stoi przed wielkim testem. "To nie jest tylko test na solidarność z narodem ukraińskim, ale to jest przede wszystkim test na to, czy wartości, które sami stworzyliśmy kilkadziesiąt lat temu, są dla nas dziś równie ważne, czy chcemy o nie walczyć i czy chcemy ich przestrzegać" - dodała.

Jak zaznaczyła, chodzi o takie wartości jak prawo do suwerenności każdego państwa, integralności terytorialnej, tego, żeby konflikty załatwiać drogą pokojową bez użycia siły, to jest przestrzeganie praw człowieka, a przede wszystkim respektowanie prawa międzynarodowego.

Według marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, "sprawiedliwy pokój musimy osiągnąć dziś, wspierając walkę narodu ukraińskiego". "Przywódcy światowych demokracji są całkowicie zgodni co do tego, że warunkami tego pokoju i czas negocjacji pokojowych muszą wyznaczyć sami Ukraińcy" - podkreślił marszałek.