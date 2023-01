W piątek wyjazdowy klub Lewicy; wśród tematów - m.in. strategia na wybory

W piątek rozpocznie się wyjazdowy klub Lewicy, który poświęcony będzie strategii formacji, dotyczącej bieżących działań w parlamencie, a w wśród tematów znajdzie się m.in. strategia na wybory.

Wyjazdowe posiedzenie klubu ma się rozpocząć w piątek w Lublinie i potrwa najpewniej do soboty i będzie pierwszym w tym roku spotkaniem w tej formie.

"Klub parlamentarny Lewicy będzie miał wyjazdowe posiedzenie, na którym omówimy nasze projekty legislacyjne na najbliższe półrocze, plany polityczne przedstawi kandydat na szefa sztabu wyborczego Lewicy Włodzimierz Czarzasty" - powiedział PAP szef klubu Krzysztof Gawkowski.

Poinformował, że wśród tematów będą dalsze działania nad flagowym w ostatnim czasie projektem Lewicy dotyczącym "renty wdowiej", czyli rozwiązaniem, które pozwoli emerytowi po śmierci małżonka odziedziczyć połowę świadczenia po zmarłym przy zachowaniu własnego świadczenia emerytalnego.

"Będziemy też rozmawiali o wyjazdach posłów w teren" - przekazał Gawkowski. "Kampania wyborcza się toczy, pomimo tego, że nie jest ogłoszona, my uważamy, że trzeba dziś robić wszystko, żeby być w terenie" - dodał.

"Chcemy przez najbliższe 5-6 miesięcy być w każdym powiecie, to jest zadanie dla Polski i taki kierunek zostanie wyznaczony" - powiedział Gawkowski; poinformował, że każdy poseł Lewicy ma do końca sierpnia spotykać się z wyborcami w swoim okręgu. "Do końca sierpnia, czyli do wejścia w prawdziwą kampanię, odwiedzimy wszystkie powiaty" - zapowiedział.