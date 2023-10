W PiS liczą, że ostateczne wyniki będą dla partii lepsze niż exit-poll

Przedstawiciele partii rządzącej, w tym Ryszard Czarnecki i Henryk Kowalczyk, podkreślają, że duża część wyborców nie odpowiedziała, na kogo głosuje, podczas badań exit-poll. I to ich zdaniem zmieni ostateczny wynik wyborów na korzyść Prawa i Sprawiedliwości.

Po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów, z badań exit-poll, wśród polityków PiS zapanował entuzjazm. - Mamy historyczne trzecie zwycięstwo - powiedział portalowi WNP.PL Łukasz Schreiber, minister - członek Rady Ministrów. - To rzecz bez precedensu w historii III RP. To wynik na poziomie naszego wyniku z 2015 r. Jako zwycięzcy to my mamy prawo jako pierwsi tworzyć rząd. Ze spokojem czekamy na ostateczne wyniki.

- Wyniki exit-poll wskazują pewien kierunek, który potwierdza dość wyraźne zwycięstwo PiS nad partią opozycyjną - dodał Jerzy Polaczek, poseł PiS i były minister transportu.

Prawo i Sprawiedliwość: ostateczne wyniki będą dla nas lepsze

Jednak wszyscy zapytani przez nas politycy PiS zaznaczali, że trzeba poczekać na ostateczne wyniki wyborów, bo te ich zdaniem mogą mocno się różnić do wyników z badań exit-poll.

- Poczekałbym z rozstrzyganiem, jaki będzie ostateczny podział mandatów - do czasu podania oficjalnych wyników wyborów przez PKW - zasugerował Jerzy Polaczek.

- Czekamy na ostateczne wyniki, bo one mogą się różnić od tych ostatecznych, one mogą się jeszcze zmienić - zaznaczyła Maria Koc, senator PiS.

Wielu polityków PiS twierdzi, że wyniki ostateczne mogą się zmienić na korzyść Prawa i Sprawiedliwości.

- Jesteśmy przekonani, że ostateczne wyniki będą dla nas lepsze od tych z exit-poll - stwierdził Ryszard Czarnecki, europarlamentarzysta PiS, w rozmowie z WNP.PL. - Wielu naszych wyborców nie ujawniało swoich preferencji w rozmowach z przedstawicielami firm, przeprowadzających badania exit poll. Te ostateczne wyniki zmienią się na naszą korzyść, a być może pójdą w dół niektóre partie opozycyjne.

Kowalczyk: 20 proc. wyborców nie powiedziało w exit-poll, na kogo głosowało

Na to samo zwrócili uwagę inni działacze Prawa i Sprawiedliwości.

- Z tego, co wiem z wiarygodnych źródeł, 20 proc. osób wychodzących z lokali wyborczych, odmówiło odpowiedzi, na kogo głosowało - powiedział nam Henryk Kowalczyk, były wicepremier i były minister rolnictwa. - Wyniki sondażowe mogą być więc obarczone bardzo dużym błędem. Dotychczas te błędy, różnice w zestawieniu z ostatecznymi wynikami wybory, były rzędu 2 proc. Ale nie uwzględnienie 20 proc. wyborców w badaniach exit-poll może oznaczać dużo większy błąd, nawet 5-6 proc. Takich rzeczy dotychczas nie było. I dlatego uważam, że komentowanie teraz wyników wyborów jest przedwczesne.

Według Michała Grodzkiego, warszawskiego kandydata PiS do Senatu, odsetek osób, które nie odpowiedziały, na kogo głosowały, podczas badań exit-poll, to kilkanaście procent głosujących. - To antystemowcy i zaszczuci wyborcy PiS - ocenił Grodzki. - Trzeba więc jeszcze poczekać do ostatecznych wyników. Na razie gra jest zbyt wyrównana, żeby przesądzać, jak to będzie finalnie wyglądać, jaki będzie ostateczny wynik.

Ryszard Czarnecki wskazał zaś jeszcze, że nawet jeśli ostatecznie okaże się, że PiS nie ma większości w Sejmie, nawet ze swym potencjalnym koalicjantem (Konfederacją), to i tak może się to jeszcze zmienić. To znaczy, że PiS przeciągnie na swoją stronę część posłów z innych partii.

- Jak już powiedział prezes Kaczyński, na etapie tworzenia przez nas rządu będą się działy ciekawe rzeczy - powiedział Czarnecki. - I jeśli ktoś myśli, że PiS nie ma szans w stworzeniu rządu z większościowym poparciem w Sejmie, to się może zdziwić, bo jest pole manewru, pole do gry. Najbliższe kilka tygodni będzie bardzo ciekawych.