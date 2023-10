W Polsce będą odbudowywane silniki dużej mocy z całej Europy

Amerykański koncern Cummins zajmujący się konstruowaniem i produkcją silników dużej mocy otworzył w Krakowie Europejskie Centrum Odbudowy Silników o dużej mocy. Jest to pierwsza inwestycja tego typu na naszym kontynencie. Pozwoli na obsługę wszystkich europejskich klientów.

Nowe centrum odbudowy silników dużej mocy firmy Cummins będzie świadczyć usługi europejskim klientom.

W dobie szukania oszczędności i ekologicznych rozwiązań kompleksowy remont jest zdecydowanie tańszy niż kupno nowych jednostek.

Krakowskie centrum będzie kluczowym elementem szerszej strategii rozwoju Cummins w Polsce i w całej Europie.

Cummins oficjalnie zainaugurował działalność Europejskiego Centrum Odbudowy Silników o dużej mocy. Dla spółki to strategiczny krok, który zwiększy zakres usług w regionie i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie obecnych oraz przyszłych klientów. Silniki odbudowywane przez Cummins coraz częściej stają się tak zwaną opcją pierwszego wyboru, zwłaszcza dla klientów, którym zależy na obniżeniu kosztów i wydłużeniu czasu eksploatacji urządzenia.

Proces odbudowy ma sześć stopni: demontaż, czyszczenie podzespołów, przegląd, naprawę, ponowny montaż z wykorzystaniem oryginalnych części oraz testy. W rezultacie żywotność takiego silnika zostaje wydłużona, a jego wydajność zwiększona.

Firma zainwestowała około 10 milionów dolarów w stworzenie centrum, które będzie technicznie przygotowane do odbudowy silników wysokoprężnych o pojemności od 19 do 78 litrów i mocy od 450 do 3,5 tysiąca koni mechanicznych.

Cykl odbudowy silnika o dużej mocy będzie trwał 35 dni, a zakończy się serią testów i wydaniem fabrycznej gwarancji

Pełny cykl odbudowy będzie trwał 35 dni roboczych, a więc zdecydowanie krócej niż oczekiwanie na nowe silniki zamówione w fabryce. W ramach usługi Ultimate Remanufactured nastąpi pełen demontaż i ponowny montaż silnika. Tego typu rozwiązanie objęte będzie pełną gwarancją fabryczną, odpowiadającą nowemu silnikowi. Zlokalizowany obiekt w Krakowie jest najnowszym z 13 podobnych centrów na całym świecie.

- Nowe Europejskie Centrum Odbudowy Silników jest efektem znaczącej, strategicznej inwestycji, która ma zapewnić naszym klientom w Europie większy wybór rozwiązań prowadzących do obniżenia kosztów i wyższej produktywności. Cummins produkuje silniki wysokoprężne od ponad 100 lat i chociaż zawsze chętnie dostarczamy klientom nowe jednostki, to uważamy, że istnieje możliwość odbudowy istniejącego silnika i utrzymanie go w pracy z zachowaniem najwyższej wydajności, to warto to robić. Właśnie dlatego zbudowaliśmy centrum w Krakowie - powiedział cytowany w komunikacie Country Leader na Polskę, kraje bałtyckie i Ukrainę Marek Matuszewski.

Odbudowa silników wymaga o 85 procent mniej energii elektrycznej niż produkcja nowych jednostek

Nowa inwestycja ma wspierać zobowiązania Cummins w zakresie zrównoważonego rozwoju przyjęte w strategii. Krakowski obiekt jest wyposażony w panele fotowoltaiczne, punkty ładowania pojazdów elektrycznych, zaawansowaną myjnię mikrobiologiczną, która ponownie wykorzystuje 100 procent wody.

Firma podkreśla także, że cały proces odbudowy silników wymaga aż o 85 procent mniej energii niż produkcja nowych jednostek, a także wiąże się z mniejszym zużyciem surowców, opakowań i niższą produkcją złomu.

Cummins działa w Polsce od 1994 roku, wspierając swoich klientów przez sieć autoryzowanych warsztatów, serwis i dystrybucję części w czterech lokalizacjach w Krakowie, Gdańsku, Lubinie i Łomiankach koło Warszawy oraz sieć autoryzowanych dealerów.

Silniki dużej mocy wykorzystywane są w do awaryjnego zasilania w szpitalach i centrach danych

Silniki o dużej mocy wykorzystywane są w różnych działach gospodarki, w tym między innymi w budownictwie, rolnictwie, górnictwie, na kolei i w przemyśle morskim, a także w sektorze awaryjnego zasilania czyli w szpitalach, centrach danych, obiektach o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa kraju.

Portfolio firmy Cummins obejmuje takie produkty jak silniki wysokoprężne i na gaz ziemny, platformy hybrydowe i elektryczne, a także przekładnie, akumulatory, systemy paliwowe, sterowniki, systemy kontroli przepływu powietrza, systemy filtracji, rozwiązania w zakresie emisji oraz systemy wytwarzania energii.