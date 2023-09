W Polsce brakuje miliona mieszkań. PSL: nic nie usprawiedliwia nieudolności rządu

Wszystkie programy mieszkaniowe okazały się totalną klapą. Nie można usprawiedliwiać ani pandemią, ani wojną na Ukrainie nieudolności tego rządu – mówił w czasie debaty wyborczej na Kanale Gospodarczym WNP.PL i Portalu Samorządowego Stefan Krajewski, poseł PSL.

Programy, pomysły, miliardy – a mimo to na rynku mieszkaniowym wciąż brakuje około miliona mieszkań – mówili uczestnicy debaty na Kanale Gospodarczym.

- Przyjmowaliśmy ustawę dotyczącą spółdzielczych inicjatyw mieszkaniowych i spółdzielczych agencji najmu. Co z tego, że te rozwiązania są przyjęte jak efektów brak? Rządzący ciągle opowiadają, ile to pieniędzy zainwestowali. Nikt was nie będzie rozliczał, ile pieniędzy wydaliście i zmarnowaliście w wielu obszarach, lecz ile jest efektów waszych działań? A tych efektów nie ma – mówił w czasie debaty poseł Stefan Krajewski z PSL.

Pełną debatę można zobaczyć tutaj:

Politycy największych ugrupowań w czasie kolejnej z cyklu debat, które publikujemy na „Kanale Wyborczym” Portalu Samorządowego i WNP.PL, rozmawiali o sytuacji mieszkaniowej Polaków i sposobach rozwiązania problemów trapiących od lat polskie mieszkalnictwo.

W debacie – obok Stefana Krajewskiego (Polskie Stronnictwo Ludowe) wzięli też udział Bożena Modzelewska (Konfederacja), Robert Obaz (Nowa Lewica), Jerzy Polaczek (Prawo i Sprawiedliwość) oraz Maciej Tomczykiewicz (Platforma Obywatelska).

- Nie można usprawiedliwiać ani pandemią, ani wojnę na Ukrainie i na Ukrainie nieudolności tego rządu. Te wszystkie programy okazały się totalną klapą, rozpoczynając od Mieszkania Plus, po Domy Drewniane - przypominał poseł PSL.

Jak mówił: - Zaproponowaliśmy nasze rozwiązanie „Własny kąt”, czyli z jednej strony oprocentowanie 2 proc., ale z drugiej strony - środki na wkład własny, żeby młodzi ludzie mogli mieszkania kupować, żeby mieszkania będą dostępne, bo dzisiaj wiele młodych osób, niestety, nie ma zdolności kredytowej. Sytuacja na rynku robi się coraz trudniejsza.