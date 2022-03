W Polsce podano ponad 53,4 mln dawek szczepionek przeciw COVID-19

Od rozpoczęcia szczepień przeciw COVID-19 w Polsce, czyli od końca grudnia 2020 r., podano 53 mln 444 tys. 278 dawek – wynika z najnowszych danych udostępnionych w piątek na stronach rządowych. W pełni zaszczepionych jest ponad 22,2 mln Polaków.

Od początku rozpoczęcia szczepień w Polsce podano już 53 444 278 dawek. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 22 226 815 osób. Podano także 11 168 237 dawek przypominających.

Łącznie do Polski dostarczono 27 503 dawki, z których 55 974 230 dotarło do punktów szczepień. Zutylizowano dotąd 788 420 dawek szczepionki. Zgłoszono 18 199 niepożądanych odczynów. Większość z nich była łagodna, objawiająca się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia. Inne odczyny - poza łagodnymi - jakie zanotowano, to m.in. ból głowy, omdlenie, duszność, gorączka i zawroty głowy.

Według danych resortu zdrowia w woj. lubuskim w pełni zaszczepionych jest 55,63 proc. populacji regionu. Działa 297 punktów szczepień. W liczącym niespełna milion mieszkańców woj. opolskim wykonano 1 248 896 szczepień. W pełni zaszczepionych jest 461 067 mieszkańców województwa. Na kwarantannie przebywa 1719 osób.

Z informacji PAP wynika też, że spada liczba hospitalizacji pacjentów z COVID-19 w poszczególnych regionach kraju.

"Obserwujemy wyraźny spadek wskaźnika zajętości łóżek dla pacjentów covidowych. W związku z tym podjęliśmy kolejne decyzje o redukcji liczby takich miejsc. W lutym zmniejszyliśmy liczbę stanowisk o 102 miejsca. Do połowy marca planujemy zmniejszenie o kolejne 111" - powiedziała PAP dyr. Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Bożena Chudak.

Według danych zamieszczonych w piątek na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w regionie dla chorych zakażonych koronawirusem zarezerwowano 788 miejsc, z czego 241 jest zajętych. Na 89 respiratorów dla chorych na COVID-19 w użyciu są 24 urządzenia.

Również w woj. łódzkim poprawia się sytuacja epidemiczna. W piątek w tym regionie na 2029 łóżek covidowych 880 było zajętych. Łącznie miejsc covidowych jest o 461 mniej niż tydzień temu.

Z informacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że w placówkach regionu na ogólną liczbę 1662 miejsc dla pacjentów z COVID-19 zajętych jest 889 łóżek, a z 153 łóżek respiratorowych przeznaczonych dla chorych z koronawirusem zajętych jest 35 miejsc.

Podlaski Urząd Wojewódzki poinformował PAP, że w pierwszych dniach marca w siedmiu szpitalach na rzecz innych pacjentów przeznaczono 162 miejsca, które dotąd były covidowe. 52 miejsca zwolnił szpital MSWiA w Białymstoku, 20 szpital w Mońkach, 20 szpital w Suwałkach, 52 (w tym siedem intensywnej terapii) szpital wojewódzki w Białymstoku, 3 OIT-owe szpital w Bielsku Podlaskim, 25 szpital w Augustowie. W szpitalu w Mońkach już w ogóle nie ma miejsc covidowych.

Z systematycznie publikowanych danych urzędu wojewódzkiego wynika, że w ostatnich dniach dzienna liczba hospitalizowanych w regionie z powodu COVID-19 spadła poniżej 400.