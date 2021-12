W Polsce ponad 20,73 mln w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19; w czwartek ruszają szczepienia dzieci

W Polsce w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, zostały ponad 20,730 mln osoby. W czwartek ruszają szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

W Polsce dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło ponad 4,9 mln osób - podano w środę na stronach rządowych. Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciw COVID-19 wynosi ponad 44,6 mln. W pełni zaszczepionych jest ponad 20,7 mln obywateli.

W Polsce od końca grudnia 2020 r. wykonano 44 616 673 iniekcje. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, zostały 20 730 782 osoby.

Trzecią dawkę szczepionki przyjęło 212 627 osób, a dawkę przypominającą - 4 981 409 osób. Dzienna liczba szczepień wynosi 199 674 iniekcje. Łącznie do Polski dostarczono 87 413 110 dawek szczepionki, z czego do punktów trafiło 46 427 185 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 679 334 dawki. Zgłoszono 16 456 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości łagodnych

Od czwartku ruszają szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Są wykonywane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej.

E-skierowanie na szczepienie dla dzieci w wieku 5-11 lat wystawiane jest automatycznie z chwilą skończenia przez dziecko 5. lat. Dopuszczone kanały rejestracji na szczepienie to m.in. infolinia 989, e-Rejestracja i punkty szczepień.

Kwalifikację do szczepienia dzieci wykonuje lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu, również lekarz stażysta i lekarz rezydent. Schemat szczepienia jest dwudawkowy, przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21. dni między dawkami.

Na szczepienie przeciw COVID-19 zapisano dotąd ponad 100 tys. dzieci w wieku od 5 do 11 lat - wynika ze środowych danych Ministerstwa Zdrowia.

W środę rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że regulacje dotyczące obowiązkowych szczepień dla medyków miałyby zacząć obowiązywać między lutym a marcem; jeżeli chodzi o nauczycieli i służby mundurowe, to w rządzie nie ma jeszcze konsensusu, co do terminu wprowadzenia tych przepisów - dodał.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w ub. wtorek, że resort od 1 marca 2022 r. będzie chciał wprowadzić obowiązek szczepienia dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych. Z kolei minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ocenił, że obowiązek szczepień dla tych trzech grup należy przedyskutować. Podkreślił, że "trzeba do tego podchodzić racjonalnie".

Senatorowie w środę zajęli się nowelizacją ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, zakładającą utworzenie funduszu kompensacyjnego dla osób, które z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) trafią do szpitala na okres nie krótszy niż 14 dni lub doznają wstrząsu anafilaktycznego po szczepieniu i będą z tego powodu poddani obserwacji do 14 dni na oddziale szpitalnym, SOR lub izbę przyjęć.

Senacka komisja zdrowia w środę wniosła poprawkę do nowelizacji ustawy o funduszu kompensacyjnym. Znosi ona obowiązek uiszczania opłaty za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego w razie wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego.

Z kolei w Sejmie nie odbyło się zaplanowane na środę posiedzenie komisji, na którym posłowie mieli zająć się projektem ustawy, który ma wyposażyć pracodawców w instrument weryfikacji statusu zdrowotnego pracowników w czasie pandemii. Projekt wniosła do Sejmu grupa posłów PiS. Przewodniczący sejmowej komisji zdrowia Tomasz Latos (PiS) mówił na ten temat w środę wieczorem w internetowej części rozmowy w RMF FM: "Mam nadzieję, że uda się zachować większą powagę, niż to było w tej chwili, bo w sytuacji, kiedy przychodzi się w dużej grupie, zaprasza się jeszcze jakieś osoby, które nie były przez przewodniczącego zaproszone, tylko ktoś ich nieoficjalnie wprowadza na posiedzenie komisji - to jest to jakiś problem" - powiedział.

Poinformował, że komisja wznowi obrady w "niedługim czasie". "Natomiast mogę powiedzieć jedno, że już nie ma technicznie możliwości, aby ta ustawa była na drugim i trzecim czytaniu przed świętami. (...) Zanim do tego dojdzie, najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z wysłuchaniem publicznym, bo w takim kierunku to zmierza" - przekazał Latos.